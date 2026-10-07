Đầu tư

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
14:09 | 07/10/2026
(TBTCO) - Ngày 8/10/2026, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các chuyên gia kinh tế.
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Ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy về thu hút và sử dụng nguồn lực đầu tư quốc tế sau gần 40 năm Đổi mới.

Trong phát biểu chỉ đạo triển khai Nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, hướng tới thu hút dòng vốn có chất lượng, công nghệ cao, quản trị tiên tiến và khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Theo định hướng này, hệ sinh thái thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới sẽ không chỉ tác động đến hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với môi trường đầu tư - kinh doanh, công tác xây dựng chính sách, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 22/9/2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Kế hoạch hành động tạo cơ sở để cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết số 10-NQ/TW, trong đó có việc nâng cao hiệu quả liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Các diễn giả tại tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Trong bối cảnh đó, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu” nhằm tuyên truyền sâu rộng việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia cùng trao đổi về những giải pháp đưa các định hướng chính sách vào thực tiễn.

Một trong những vấn đề trọng tâm của tọa đàm là làm thế nào để biến nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam, thông qua tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, các nội dung như chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn hóa sản xuất và mở rộng mạng lưới nhà cung ứng trong nước sẽ được đặt trong mối liên hệ với mục tiêu nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo kế hoạch, lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ tham dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại tọa đàm. Chương trình tọa đàm sẽ có các tham luận đến từ đại diện những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Samsung Việt Nam, SCG Việt Nam, VPBank.

Các tham luận được kỳ vọng mang đến góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp về cơ hội, yêu cầu và những rào cản trong quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, cũng như những điều kiện cần thiết để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu” được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng trao đổi giữa các bên, từ góc nhìn chính sách đến thực tiễn doanh nghiệp, qua đó nhận diện những “nút thắt” cần tháo gỡ và những động lực mới để thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu” diễn ra sáng 8/10/2026 tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư, số 47 Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội.

Trong khuôn khổ tọa đàm, phiên thảo luận với chủ đề “Lực đẩy chính sách” sẽ tập trung phân tích những yêu cầu mới đặt ra từ Nghị quyết 10-NQ/TW và kế hoạch hành động của Chính phủ, đồng thời trao đổi về cách thức tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà My
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Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu” doanh nghiệp việt chuỗi giá trị toàn cầu

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