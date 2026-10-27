Giá dầu thế giới ngày 27/10 tiếp đà giảm

Chốt phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent giảm 0,91 USD/thùng, tương đương 0,8%; giá dầu WTI giảm 1,51 USD/thùng, tương đương 1,46%. Trong phiên, có thời điểm giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trước kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Sang phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm, giá dầu WTI giao dịch ở mức 100,94 USD/thùng, giảm 0,82 USD/thùng, tương đương 0,81%. Mặt hàng này đóng cửa phiên trước ở mức 101,76 USD/thùng.

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao dịch ở mức 109,85 USD/thùng, giảm 0,89 USD/thùng, tương đương 0,80%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên trước ở mức 110,74 USD/thùng.

Đà giảm của giá dầu chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, những cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Saudi Arabia cùng rủi ro gián đoạn hoạt động vận tải biển tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng.

Diễn biến xung đột tại Trung Đông vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường năng lượng. Cuối tuần qua, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công các trạm bơm trên đường ống dẫn dầu thô Đông - Tây của Saudi Arabia và sân bay Riyadh.

Trong khi đó, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã bắn hạ ba máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Riyadh và các khu vực phía nam nước này trong ngày 26/10.