Giá dầu thế giới đang trên đà tăng mạnh, kết thúc phiên giao dịch 22/10, giá dầu Brent tăng 4,35 USD, tương đương 4%; giá dầu WTI tăng 2,32 USD, tương đương 2,4%.

Đến phiên sáng 23/10, giá hai mặt hàng dầu tiếp tục xu hướng đi lên, giá dầu WTI giao dịch ở mức 100,83 USD/thùng, tăng 1,36 USD/thùng, tương đương 1,37%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó ở mức 99,47 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent đạt 114,51 USD/thùng, tăng 1,34 USD/thùng, tương đương 1,18%. Mặt hàng này đóng cửa phiên trước ở mức 113,17 USD/thùng, đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 4/5.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Ảnh: TL.

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm gia tăng quan ngại về nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu này.

Ngày 21/10, lực lượng Houthi tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia. Trong đó, một cuộc tấn công nhằm vào sân bay dân sự ở Dammam khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương. Một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào mỏ dầu của Saudi Arabia cũng khiến hai người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik, miền Nam nước này. Ngày 22/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế dầu mỏ Nga tiếp cận thị trường toàn cầu cũng là yếu tố tác động đến giá dầu. Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Moscow có thể gia tăng lượng dầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế, qua đó tác động đến triển vọng nguồn cung và diễn biến giá dầu thế giới.

Tại thị trường trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (22/10).

Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng giảm, dầu diesel và mazut đều tăng so với kỳ điều hành liền trước. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước; xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg, có giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành 22/10, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut, các mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.