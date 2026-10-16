Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 16/10 hạ nhiệt

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
09:52 | 16/10/2026
(TBTCO) - Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế và trong nước có xu hướng đi xuống, dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 97,62 USD/thùng, giảm 0,36%.
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Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 15/10 tăng, giảm trái chiều, giá dầu Brent giảm 0,13%, xuống còn 105,9 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,03%, lên mức 97,97 USD/thùng.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu WTI đảo chiều đi xuống, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 97,62 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch 15/10 khi giới đầu tư đánh giá khả năng Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với tàu chở dầu Nga trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Chính quyền Mỹ đang xem xét nới lỏng lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu Nga không thuộc diện kiểm soát. Động thái này có thể giúp giảm chi phí vận chuyển dầu.

Giá dầu thế giới ngày 16/10 hạ nhiệt
Giá dầu thế giới ngày 16/10 hạ nhiệt. Ảnh: TL.

Một quan chức Mỹ cho hay, các cuộc đàm phán mới tập trung vào việc Washington có thể cho phép tàu dầu Nga được vận chuyển trên các tuyến vận tải trước đây bị cấm vận.

Về nguồn cung, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, trong tuần trước, tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất của nước này giảm, trong khi dự trữ xăng tăng.

Cụ thể, lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10. Số liệu này góp phần tạo thêm yếu tố hỗ trợ thị trường dầu mỏ.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền trong khu vực.

Theo các quan chức hàng hải, 1 tàu container và 1 tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi bị trúng đạn trong 2 vụ việc riêng biệt.

Trong khi đó, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong đó có vụ tập kích một nhà máy tại vùng Ryazan. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động lọc dầu và nguồn cung các sản phẩm năng lượng.

Tại thị trường trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (15/10). Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm mạnh hơn, với mức giảm 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít; ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Cũng trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Văn Nam
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