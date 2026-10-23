Thuế - Hải quan

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
15:31 | 23/10/2026
(TBTCO) - Hải quan Khu công nghệ cao (Chi cục Hải quan khu vực II) quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với hai doanh nghiệp thép tại Tây Ninh, với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng do không chấp hành thông báo nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
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Theo các quyết định ban hành ngày 12 và 13/10/2026, Hải quan Khu công nghệ cao yêu cầu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trích tiền từ các tài khoản của Công ty TNHH thép công nghệ cao Sino Việt Nam và Công ty Cổ phần thép Top Pro để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép
Cán bộ hải quan rà soát tờ khai xuất khẩu chống thất thu thuế. Ảnh: Hồng Vy

Cụ thể, tại Quyết định số 1473/QĐ-CNC, Hải quan Khu công nghệ cao quyết định cưỡng chế đối với Công ty TNHH thép công nghệ cao Sino Việt Nam, mã số thuế 1101754975, có địa chỉ tại lô số 12, cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Số tiền bị cưỡng chế tính đến ngày 12/10/2026 là hơn 11,45 tỷ đồng. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện bằng cách trích tiền từ hai tài khoản của doanh nghiệp mở tại ACB để nộp vào tài khoản của Hải quan Khu công nghệ cao tại Kho bạc Nhà nước khu vực II.

Tiếp đó, tại Quyết định số 1471/QĐ-CNC ngày 13/10/2026, cơ quan hải quan quyết định cưỡng chế đối với Công ty Cổ phần thép Top Pro, mã số thuế 1100798176, cùng địa chỉ tại lô số 12, cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Số tiền bị cưỡng chế đối với doanh nghiệp này tính đến ngày 13/10/2026 là hơn 21,55 tỷ đồng. ACB được yêu cầu trích tiền từ hai tài khoản của Công ty Cổ phần thép Top Pro để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị cưỡng chế tại hai doanh nghiệp lên tới hơn 33 tỷ đồng.

Theo các quyết định, lý do cưỡng chế là hai doanh nghiệp không chấp hành thông báo của Hải quan Khu công nghệ cao về việc nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

ACB có trách nhiệm trích tiền từ các tài khoản được nêu trong quyết định để nộp vào tài khoản của Hải quan Khu công nghệ cao. Trường hợp số dư tài khoản không đủ thanh toán toàn bộ số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng thực hiện trích số tiền còn lại sau khi bảo đảm số dư tối thiểu để duy trì tài khoản, đồng thời tiếp tục theo dõi và trích tiền phát sinh trong thời gian quyết định còn hiệu lực./.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Hải quan Khu công nghệ cao ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực. Đây là biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi các khoản thuế và khoản thu khác liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu mà người nộp thuế chưa thực hiện theo thông báo của cơ quan hải quan.
Song Linh
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