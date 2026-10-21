Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đáng chú ý, có 10 doanh nghiệp, đơn vị đóng góp tổng cộng 3.362 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Dẫn đầu là Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam nộp đạt 833 tỷ đồng; Khu Quản lý đường bộ II nộp đạt 513 tỷ đồng; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH nộp đạt 309 tỷ đồng; Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nộp đạt 298 tỷ đồng; Chi nhánh Hóa dầu Quân đội - MIPEC nộp đạt 293 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Bắc Á nộp đạt 292 tỷ đồng.

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế qua dứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Tiếp đến là Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp đạt 251 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An nộp đạt 209 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City nộp đạt 183 tỷ đồng và Công ty CP Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào nộp đạt 176 tỷ đồng.

Cùng với top 10 doanh nghiệp nêu trên, khối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, việc nhiều dự án đi vào hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất và tăng công suất đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các dự án như: Luxvisions Innovation, Innovation Precision, Sunny Automotive và Luxshare tạo thêm dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Nghệ An trong những tháng đầu năm.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm tạo thêm dư địa để Nghệ An triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng thu trong những năm tiếp theo, tỉnh cần tiếp tục củng cố các nguồn thu hiện có, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới.

Một trong những dư địa quan trọng là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có các khu công nghiệp như: VSIP, WHA và các khu công nghiệp tại Hoàng Mai, Nghệ An.

Ở góc độ quản lý ngân sách, đại diện Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuỗi cung ứng logistics và lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn trong phân tích rủi ro, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế và phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Thuế tỉnh Nghệ An xác định doanh nghiệp, người nộp thuế là đối tượng phục vụ, theo đó đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn và giảm chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế./.