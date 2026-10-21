Thuế - Hải quan

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
08:09 | 21/10/2026
(TBTCO) - 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán cả năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ thực hiện. Kết quả trên đưa tỉnh Nghệ An vươn lên top đầu cả nước khi hoàn thành toàn bộ dự toán pháp lệnh chỉ sau 2/3 chặng đường của năm.
aa

Đáng chú ý, có 10 doanh nghiệp, đơn vị đóng góp tổng cộng 3.362 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Dẫn đầu là Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam nộp đạt 833 tỷ đồng; Khu Quản lý đường bộ II nộp đạt 513 tỷ đồng; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH nộp đạt 309 tỷ đồng; Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nộp đạt 298 tỷ đồng; Chi nhánh Hóa dầu Quân đội - MIPEC nộp đạt 293 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Bắc Á nộp đạt 292 tỷ đồng.

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế qua dứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Tiếp đến là Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp đạt 251 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An nộp đạt 209 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City nộp đạt 183 tỷ đồng và Công ty CP Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào nộp đạt 176 tỷ đồng.

Cùng với top 10 doanh nghiệp nêu trên, khối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, việc nhiều dự án đi vào hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất và tăng công suất đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các dự án như: Luxvisions Innovation, Innovation Precision, Sunny Automotive và Luxshare tạo thêm dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Nghệ An trong những tháng đầu năm.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm tạo thêm dư địa để Nghệ An triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng thu trong những năm tiếp theo, tỉnh cần tiếp tục củng cố các nguồn thu hiện có, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới.

Một trong những dư địa quan trọng là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có các khu công nghiệp như: VSIP, WHA và các khu công nghiệp tại Hoàng Mai, Nghệ An.

Ở góc độ quản lý ngân sách, đại diện Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuỗi cung ứng logistics và lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn trong phân tích rủi ro, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế và phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Thuế tỉnh Nghệ An xác định doanh nghiệp, người nộp thuế là đối tượng phục vụ, theo đó đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn và giảm chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
doanh nghiệp nộp thuế lớn tỉnh Nghệ An thu ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An top 10 doanh nghiệp đóng góp ngân sách ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ nộp thuế khu công nghiệp VSIP Nghệ An phân tích rủi ro thuế dữ liệu lớn Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam Khu Quản lý đường bộ II Công ty CP Thực phẩm Sữa TH Chi nhánh Hóa dầu Quân đội MIPEC ngân hàng tmcp bắc á Công ty TNHH VSIP Nghệ An

Bài liên quan

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Xuân Mai Corp và BAC A BANK - Hướng tới sự phát triển bền vững

Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Xuân Mai Corp và BAC A BANK - Hướng tới sự phát triển bền vững

Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Dành cho bạn

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI

Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI

Bản đồ ranh giới rừng: Thêm công cụ gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bản đồ ranh giới rừng: Thêm công cụ gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”

Đọc thêm

Bộ Tài chính đẩy mạnh khai thác dữ liệu, đơn giản hóa 4 thủ tục hải quan

Bộ Tài chính đẩy mạnh khai thác dữ liệu, đơn giản hóa 4 thủ tục hải quan

(TBTCO) - Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu, trong đó một số giấy tờ được thay thế bằng thông tin khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Cách làm này giúp giảm thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp phải cung cấp, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 9 tháng tăng gần 23% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 9 tháng tăng gần 23% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Lũy kế đến hết tháng 9/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 5.396,7 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 22,7% so với cùng kỳ.
Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

(TBTCO) - Trong những tháng cuối năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, hàng quá cảnh, trung chuyển, tạm nhập - tái xuất, hóa chất, tiền chất và hàng hóa khai sai mã số HS là những lĩnh vực được chú trọng kiểm tra, giám sát.
Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát nguồn thu, tăng cường quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và đôn đốc thu hồi nợ thuế. Qua đối chiếu dữ liệu kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế đã xử lý truy thu 16,3 tỷ đồng, cho thấy dư địa quản lý thu vẫn còn ở những lĩnh vực cần được kiểm soát chặt chẽ.
Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

(TBTCO) - Trước vướng mắc về chính sách quản lý chuyên ngành đối với urê nhập khẩu có thể sử dụng làm phân bón hoặc nguyên liệu công nghiệp, Cục Hải quan đề nghị cơ quan chuyên ngành hướng dẫn cụ thể, tạo cơ sở giải quyết thủ tục nhập khẩu đúng quy định.
Đẩy nhanh hoàn thuế, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp

Đẩy nhanh hoàn thuế, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Việc chuyển dịch dần từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trong công tác giải quyết hồ sơ đã góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu dòng vốn, tăng thêm nguồn lực để phục vụ tái đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Tăng tốc số hóa, Hải quan nỗ lực về đích năm 2026

Tăng tốc số hóa, Hải quan nỗ lực về đích năm 2026

(TBTCO) - Tính đến hết quý III/2026, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 399.638 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán năm; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,4% so với cùng kỳ. Ngành Hải quan đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa để tăng tốc trong quý cuối năm.
Cần hoàn thiện chính sách thuế, hải quan phù hợp với kinh tế số, kinh tế xanh

Cần hoàn thiện chính sách thuế, hải quan phù hợp với kinh tế số, kinh tế xanh

(TBTCO) - Chiều 17/10, tại Hà Nội, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề “Chính sách và quản lý thuế, hải quan, logistics” lần thứ 7 năm 2026. Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới phát sinh trước bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sát với tiến độ thực tế

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sát với tiến độ thực tế

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm