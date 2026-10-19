Chính sách tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Hà Phương

Hà Phương

17:04 | 19/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3003/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
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Cụ thể, Quyết định số 3003/QĐ-BTC bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Một là, thủ tục cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
(Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Hai là, thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Ba là, thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Bốn là, thủ tục hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Năm là, thủ tục hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

Quyết định số 3003/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2026, bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 8, 9, 10, 12 Mục A, Phần I Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 và Quyết định số 1568/QĐ-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Hà Phương
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