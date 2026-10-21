Thuế - Hải quan

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

07:26 | 21/10/2026
(TBTCO) - Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm là sự hỗ trợ thiết thực đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn đầu hoạt động. Doanh nghiệp cần nắm vững điều kiện áp dụng, đối chiếu cả quy mô, hình thức thành lập… để được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi.
aa

Nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ phát triển

Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đánh giá về chính sách này, bà Trịnh Thị Ngân - Trưởng ban Cố vấn, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho rằng, trong giai đoạn đầu hoạt động, dòng vốn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, việc được giảm nghĩa vụ thuế trong 3 năm đầu hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đi vay, có dòng tiền để thanh toán chi phí, bổ sung vốn lưu động và thực hiện các kế hoạch đầu tư.

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế
Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với chính sách giảm thuế, để doanh nghiệp phát triển bền vững, theo bà Ngân, cần đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất, thị trường, lao động và chuyển đổi công nghệ, qua đó giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và hội nhập sâu vào thị trường.

Là chủ doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh, ông Đặng Văn Huấn - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và thương mại Trung Quân (Phú Thọ) chia sẻ, doanh nghiệp nhỏ mới thành lập rất cần vốn, đặc biệt là vốn lưu động. Do đó, việc được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu hoạt động và được miễn, giảm thuế trong một số trường hợp theo quy định, được gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm thuế giá trị gia tăng… có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Nguồn tiền này có thể được sử dụng để bổ sung hàng hóa, chi trả phí vận chuyển và các khoản chi phí thiết yếu khác...

Nắm vững điều kiện để áp dụng

Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đang được các doanh nghiệp mới thành lập đặc biệt quan tâm. Câu hỏi đặt ra là có phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng chính sách này?

Bà Nguyễn Thị Minh Trâm - chuyên viên chính, Ban Quản lý phát triển nguồn thu (Cục Thuế) cho biết, để triển khai chính sách này, ngày 15/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Cụ thể, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận.

Đối với các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực nhưng vẫn còn trong thời gian được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp tiếp tục được áp dụng chính sách miễn thuế đối với thời gian còn lại theo quy định.

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế
Nguồn Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Tuy nhiên, Nghị định số 20/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ một số trường hợp không được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp này.

Theo đó, chính sách không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp; chuyển đổi chủ sở hữu hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thành lập mới cũng không thuộc diện ưu đãi nếu người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã từng tham gia hoạt động kinh doanh với các vai trò tương tự tại doanh nghiệp đang hoạt động hoặc doanh nghiệp đã giải thể nhưng chưa đủ 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Trâm, để thụ hưởng chính sách giảm thuế đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp cần kiểm tra 3 điểm sau: Thứ nhất, doanh nghiệp có phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không. Thứ hai, doanh nghiệp có thuộc trường hợp đăng ký kinh doanh lần đầu hay không. Thứ ba, doanh nghiệp có thuộc trường hợp bị loại trừ hay không. Ba điều kiện này cần được đáp ứng đồng thời. Chỉ cần một trong ba điều kiện không được đáp ứng, ưu đãi sẽ không được áp dụng.

Như vậy, để hưởng đúng chính sách, doanh nghiệp cần chủ động đối chiếu quy định với trường hợp cụ thể của mình, thay vì áp dụng theo cách hiểu chung về doanh nghiệp mới.

Bà Trâm nhấn mạnh, việc làm rõ các điều kiện áp dụng ưu đãi nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự thành lập mới, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để hưởng ưu đãi thuế không đúng quy định.

Quy định chi tiết về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm

Để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm theo Nghị quyết số 198/2025/QH15, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện: là doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp được thành lập từ ngày 17/5/2025 trở về sau. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước ngày 17/5/2025 thì phải còn trong thời gian áp dụng ưu đãi, thời gian được tính kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Tiêu chí miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xác định như sau:

(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

(2) Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại mục (1).

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại mục (1).

(3) Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng

lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại mục (1) và (2).

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại mục (1) và (2).
Văn Tuấn
Từ khóa:
chính sách miễn thuế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ thiết thực chính sách ưu đãi

Bài liên quan

Lấy sự phát triển thực chất của doanh nghiệp làm thước đo

Lấy sự phát triển thực chất của doanh nghiệp làm thước đo

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trưởng thành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trưởng thành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Dành cho bạn

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI

Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI

Bản đồ ranh giới rừng: Thêm công cụ gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bản đồ ranh giới rừng: Thêm công cụ gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”

Đọc thêm

Bộ Tài chính đẩy mạnh khai thác dữ liệu, đơn giản hóa 4 thủ tục hải quan

Bộ Tài chính đẩy mạnh khai thác dữ liệu, đơn giản hóa 4 thủ tục hải quan

(TBTCO) - Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu, trong đó một số giấy tờ được thay thế bằng thông tin khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Cách làm này giúp giảm thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp phải cung cấp, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 9 tháng tăng gần 23% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 9 tháng tăng gần 23% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Lũy kế đến hết tháng 9/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 5.396,7 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 22,7% so với cùng kỳ.
Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

(TBTCO) - Trong những tháng cuối năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, hàng quá cảnh, trung chuyển, tạm nhập - tái xuất, hóa chất, tiền chất và hàng hóa khai sai mã số HS là những lĩnh vực được chú trọng kiểm tra, giám sát.
Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát nguồn thu, tăng cường quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và đôn đốc thu hồi nợ thuế. Qua đối chiếu dữ liệu kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế đã xử lý truy thu 16,3 tỷ đồng, cho thấy dư địa quản lý thu vẫn còn ở những lĩnh vực cần được kiểm soát chặt chẽ.
Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

(TBTCO) - Trước vướng mắc về chính sách quản lý chuyên ngành đối với urê nhập khẩu có thể sử dụng làm phân bón hoặc nguyên liệu công nghiệp, Cục Hải quan đề nghị cơ quan chuyên ngành hướng dẫn cụ thể, tạo cơ sở giải quyết thủ tục nhập khẩu đúng quy định.
Đẩy nhanh hoàn thuế, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp

Đẩy nhanh hoàn thuế, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Việc chuyển dịch dần từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trong công tác giải quyết hồ sơ đã góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu dòng vốn, tăng thêm nguồn lực để phục vụ tái đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Tăng tốc số hóa, Hải quan nỗ lực về đích năm 2026

Tăng tốc số hóa, Hải quan nỗ lực về đích năm 2026

(TBTCO) - Tính đến hết quý III/2026, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 399.638 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán năm; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,4% so với cùng kỳ. Ngành Hải quan đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa để tăng tốc trong quý cuối năm.
Cần hoàn thiện chính sách thuế, hải quan phù hợp với kinh tế số, kinh tế xanh

Cần hoàn thiện chính sách thuế, hải quan phù hợp với kinh tế số, kinh tế xanh

(TBTCO) - Chiều 17/10, tại Hà Nội, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề “Chính sách và quản lý thuế, hải quan, logistics” lần thứ 7 năm 2026. Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới phát sinh trước bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Thêm nguồn lực cho doanh nghiệp từ chính sách miễn thuế

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sát với tiến độ thực tế

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sát với tiến độ thực tế

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm