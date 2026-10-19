Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
13:14 | 19/10/2026
Trong 3 tháng cuối năm 2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát nguồn thu, tăng cường quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và đôn đốc thu hồi nợ thuế. Qua đối chiếu dữ liệu kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế đã xử lý truy thu 16,3 tỷ đồng, cho thấy dư địa quản lý thu vẫn còn ở những lĩnh vực cần được kiểm soát chặt chẽ.
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Rà soát nguồn thu từ hộ kinh doanh, thương mại điện tử

Trong những tháng cuối năm, Thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát các nguồn thu, hạn chế tình trạng kê khai chưa đầy đủ hoặc bỏ sót đối tượng nộp thuế. Trong đó, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là hai nội dung được chú trọng.

Ông Nguyễn Bá Vụ - Phó Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong quý III/2026, qua rà soát, đối chiếu dữ liệu kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan thuế đã xử lý truy thu 16,3 tỷ đồng. Cùng kỳ, ngành Thuế cấp mã số thuế cho 1.839 hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Số thuế nộp qua Cổng thông tin điện tử đạt 11,8 tỷ đồng, gồm 3,6 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân và 8,2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.

Trong quý IV/2026, cơ quan thuế tiếp tục khai thác thông tin từ ngân hàng thương mại, các đơn vị giao nhận và vận chuyển hàng hóa để rà soát hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Dữ liệu được đối chiếu, phân tích cùng bộ phận quản lý rủi ro nhằm nhận diện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, từ đó xác định nghĩa vụ thuế và xử lý theo quy định.

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 85.388 hộ kinh doanh thuộc diện quản lý. Trong đó, 79.705 hộ đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đạt 93%; 81.811 hộ đã được cấp và sử dụng tài khoản thuế điện tử, đạt 96%. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có 12.430 hộ đã đăng ký, và được cài đặt, trong đó 3.884 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm
Công chức Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh khai thuế và xuất hoá đơn. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với việc mở rộng các công cụ điện tử, ngành Thuế triển khai chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông qua tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn kê khai, nộp thuế. Mục tiêu là giúp người nộp thuế thực hiện đúng quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, việc cài đặt ứng dụng hay sử dụng tài khoản thuế điện tử mới là một phần của quá trình quản lý. Ông Nguyễn Bá Vụ cho biết, cơ quan thuế vẫn cần theo dõi tình hình kê khai thực tế, đối chiếu dữ liệu và rà soát các trường hợp có biến động bất thường.

Trong quý IV, ngành Thuế tiếp tục đánh giá kết quả kê khai của hộ kinh doanh, so sánh với cùng kỳ năm trước và xem xét theo từng địa bàn để xác định những vấn đề cần xử lý, nhất là trong quá trình chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai.

Tăng tốc thu nợ, kiểm soát rủi ro về hóa đơn

Theo ông Nguyễn Bá Vụ, trong 3 tháng cuối năm, Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp thu nợ giữa các đơn vị, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao. Trong đó, các khoản nợ mới phát sinh cần được theo dõi, đôn đốc kịp thời; đối với những trường hợp đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ rà soát hồ sơ, thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng và việc sử dụng hóa đơn điện tử. Những trường hợp có cảnh báo về hóa đơn bất thường cần được kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề có rủi ro cao về thuế, việc quản lý hóa đơn điện tử cũng cần được tăng cường. Theo đó, ngành Thuế tiếp tục theo dõi, rà soát các dấu hiệu rủi ro, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan trong trao đổi thông tin, xác minh, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế.

Một nội dung khác được tập trung trong những tháng cuối năm là quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, tiền thuê đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý đất đai và chính quyền địa phương để rà soát, đối chiếu thông tin, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng kiểm soát nguồn thu, đôn đốc nợ thuế cuối năm
Công chức Thuế Đắk Lắk thường xuyên giải đáp vướng mắc, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Bá Vụ cho biết, nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu các đơn vị phải bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi tiến độ thu và đánh giá khả năng thực hiện dự toán. Những biến động của kinh tế, giá năng lượng cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh có thể tác động đến nguồn thu, do đó việc đánh giá từng khoản thu cần được thực hiện thường xuyên để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp.

Trên cơ sở đó, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, tập trung vào những nguồn thu còn dư địa, tăng cường chống thất thu và nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế. Việc khai thác, đối chiếu dữ liệu, kiểm soát rủi ro và phối hợp với các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục được chú trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu và phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Thuế tỉnh Đắk Lắk chống thất thu thuế hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát rủi ro hộ kinh doanh

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