Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 9 tháng tăng gần 23% so với cùng kỳ

Đánh giá kết quả 9 tháng, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, có 9/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán giao (từ 75% trở lên), một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 87,9% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 90,7%; lệ phí trước bạ đạt 87,7%; phí - lệ phí đạt 86,5%...

Tính đến hết quý III, cơ quan Thuế đã tổ chức 9 hội nghị đối thoại với sự tham dự hơn 1.100 người nộp thuế và tổ chức 57 buổi tập huấn với sự tham gia hơn 6.460 người là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, đại diện doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn; đồng thời, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện 7 cuộc khảo sát người nộp thuế về góp ý cải cách chính sách thuế và quản lý thuế với hơn 200 lượt tham gia và 1 cuộc kiểm tra về công tác hỗ trợ tại địa bàn.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận, thụ hưởng kịp thời chính sách ưu đãi giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Việc triển khai kịp thời chính sách này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có quy mô nhỏ trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.

Về công tác kiểm tra, tập trung theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp. Tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt với các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách quý IV, theo ông Hùng, đơn vị tăng cường theo dõi, phân tích, đánh giá tiến độ thu theo từng địa bàn, từng sắc thuế, từng khu vực để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu phù hợp trong những tháng cuối năm 2026.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới, chính sách có hiệu lực thi hành trong năm 2026; hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán và sử dụng hóa đơn chứng từ, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại cơ quan thuế và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; công tác chống thất thu đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; lĩnh vực nông sản, lâm sản; hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý thu từ các nhà thầu vãng lai có hoạt động xây dựng cơ bản tại các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Cùng với đó, tiếp tục cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các hộ kinh doanh theo đúng quy định, phấn đấu đảm bảo 100% hộ đã đăng ký có sử dụng. Sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để đối chiếu với việc khai nộp thuế của các hộ kinh doanh.

Làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành trong trao đổi thông tin, dữ liệu liên thông, tăng cường quản lý thu ngân sách và đặc biệt là thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”./.