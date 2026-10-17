Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
17:48 | 17/10/2026
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an, từ ngày 19/10 đến ngày 21/10/2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 (APEC FMM 2026).
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Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 là sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) năm 2026. Chuyến công tác của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam tham dự với tư cách là nền kinh tế tiếp nhận vai trò chủ trì Năm APEC 2027.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn sẽ có bài phát biểu chia sẻ đánh giá về các thành tựu nổi bật về kinh tế vĩ mô và tài chính của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng và phục hồi kinh tế trong khu vực.

Đặc biệt, theo chương trình nghị sự của hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn sẽ có bài phát biểu quan trọng chia sẻ định hướng các chủ đề ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 (APEC FMP 2027).

Trên cơ sở kế thừa các kết quả hợp tác của APEC, các định hướng do Việt Nam đề xuất kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông và nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực tài chính cho các động lực tăng trưởng mới và phát triển bao trùm trong khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng sẽ giới thiệu khái quát kế hoạch chuẩn bị và lộ trình tổ chức các hội nghị tài chính quan trọng của Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Trong thời gian công tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn sẽ tham dự phiên Đối thoại với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) và có các cuộc làm việc song phương với một số nền kinh tế nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính, củng cố vị thế và hình ảnh Việt Nam chủ động, sẵn sàng đảm nhiệm thành công trọng trách chủ nhà Năm APEC 2027./.

Đức Minh
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