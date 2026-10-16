Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X tích cực cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp, thu vượt chỉ tiêu năm 2026

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:01 | 16/10/2026
(TBTCO) - Đến hết quý III/2026, Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước 20.639 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu pháp lệnh cả năm. Cùng với kết quả thu, cải cách thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng, tạo nền tảng để đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.
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Hải quan khu vực X cho biết, tính đến hết quý III/2026, đơn vị đã giải quyết thủ tục cho 209.822 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 14,86 tỷ USD. Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm thông quan thông suốt, vừa nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Thay vì kiểm tra dàn trải, cơ quan hải quan tập trung phân tích thông tin, đánh giá rủi ro để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Hải quan khu vực X tích cực cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng thu ngân sách
Cán bộ Hải quan khu vực X giải quyết tờ khai nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Nhờ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tính đến ngày 30/9/2026, Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước 20.639 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111,5% chỉ tiêu pháp lệnh được Thủ tướng Chính phủ giao và 93% chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan.

Trong đó, số thu trên địa bàn Thanh Hóa đạt 20.589 tỷ đồng, tăng 37%, bằng 111,3% chỉ tiêu pháp lệnh. Tại Sơn La, số thu đạt 50,6 tỷ đồng, tăng 184% so với cùng kỳ, bằng 844% chỉ tiêu pháp lệnh và 202% chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Trong những tháng cuối năm, Hải quan khu vực X tiếp tục đẩy mạnh phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và nâng cao hiệu quả chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Đơn vị đồng thời tăng cường đối thoại, duy trì các tổ giải quyết vướng mắc tại các đơn vị cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.

Trong những tháng cuối năm, Hải quan khu vực X tiếp tục đẩy mạnh phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và nâng cao hiệu quả chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Đơn vị đồng thời tăng cường đối thoại, duy trì các tổ giải quyết vướng mắc tại các đơn vị cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.
Song Linh
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Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước cải cách thủ tục hải quan dịch vụ công trực tuyến hải quan tỷ lệ tờ khai luồng xanh tăng thu ngân sách nhà nước kiểm tra sau thông quan

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