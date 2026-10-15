Hải quan hoả tốc hướng dẫn quy định mới về thủ tục phương tiện qua cửa khẩu

Ngày 15/10, Cục Hải quan có văn bản hoả tốc hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực triển khai Thông tư số 127/2026/TT-BTC (ngày 27/8/2026) của Bộ Tài chính, quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2026, thay thế Thông tư số 50/2018/TT-BTC.

Từ 15/10, Hải quan áp dụng quy định mới về thủ tục phương tiện qua cửa khẩu. Ảnh: Cục Hải quan

Để việc áp dụng quy định mới không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, Cục Hải quan hướng dẫn cụ thể phương thức thực hiện đối với từng loại phương tiện, gắn với lộ trình triển khai thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo đó, thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đã được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Quyết định số 2902/QĐ-BTC ngày 25/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, do thủ tục chưa được triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Chi cục Hải quan khu vực tiếp tục thực hiện theo phương thức hiện hành cho đến khi có thông báo triển khai của Bộ Tài chính.

Riêng phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy nội địa xuất cảnh, nhập cảnh, các đơn vị tiếp tục sử dụng hệ thống phần mềm quản lý, làm thủ tục đã được Cục Hải quan triển khai theo Công văn số 17151/CHQ-GSQL ngày 4/6/2026 cho đến khi có thông báo, hướng dẫn mới.

Cùng với hướng dẫn về phương thức thực hiện, Cục Hải quan đang rà soát, nâng cấp Hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất cảnh, nhập cảnh. Việc nâng cấp nhằm cập nhật các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ và yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 127/2026/TT-BTC, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Đáng chú ý, trong thời gian nâng cấp hệ thống, đối với những thủ tục chưa được công bố thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc trường hợp hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu, biểu mẫu, chức năng, các đơn vị căn cứ hồ sơ, chứng từ thực tế và hệ thống hiện hành để giải quyết thủ tục, bảo đảm không gây ách tắc tại cửa khẩu.