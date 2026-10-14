Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

16:31 | 14/10/2026
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã thống nhất các nội dung trọng tâm về dữ liệu logistics, quy trình quản lý phương tiện tự động, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiện thực hoá Thông tư 128/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.
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Ngày 13/10/2026, tại trụ sở cơ quan Hải quan, ông Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng ban Giám sát quản lý về hải quan, chủ trì đoàn công tác Hải quan Việt Nam làm việc trực tuyến với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc). Cuộc họp tập trung trao đổi, thống nhất quy trình nghiệp vụ và thúc đẩy kết nối hạ tầng công nghệ phục vụ triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại các tỉnh biên giới.

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh
Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng ban Giám sát quản lý về hải quan chủ trì làm việc với Hải quan Nam Ninh. Ảnh: Cục Hải quan

Tại cuộc họp, Hải quan Việt Nam giới thiệu bối cảnh ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC và Nghị định số 336/2026/NĐ-CP, tạo cơ sở pháp lý cho việc số hóa quy trình giao nhận, quản lý phương tiện và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động thông quan xuyên biên giới.

Một trong những nội dung trọng tâm là thống nhất bộ dữ liệu logistics cấu trúc “6+1”, gồm mã cửa khẩu, số hiệu phương tiện, tên hàng, trọng lượng, số container, trạng thái thông quan và mã nhận diện phương tiện vận chuyển tự động IGV/AGV.

Theo định hướng trao đổi, dữ liệu sẽ được kết nối thông qua kênh liên kết giữa doanh nghiệp quản lý, vận hành của hai nước trước khi tiến tới nâng cấp, đồng bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp các bên trao đổi thông tin nhất quán, hạn chế sai lệch, giảm thao tác thủ công trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kết nối dữ liệu xuyên biên giới có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao khả năng phối hợp vận chuyển, giảm thời gian chờ đợi tại cửa khẩu và tăng tính minh bạch trong xử lý hàng hóa. Đây cũng là tiền đề để từng bước tự động hóa các khâu quản lý phương tiện, giao nhận và giám sát tại khu vực cửa khẩu.

Đối với phương tiện vận chuyển tự động không người lái IGV/AGV, hai bên trao đổi về quy trình giám sát di chuyển, đăng ký mã nhận diện, thời gian lưu giữ không quá 48 giờ và phương án ứng cứu nhanh khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc mất kết nối.

Việc xây dựng quy trình quản lý thống nhất nhằm bảo đảm phương tiện được nhận diện, giám sát trong quá trình vận hành, đồng thời hạn chế nguy cơ gián đoạn vận chuyển khi phát sinh sự cố công nghệ.

Bên cạnh triển khai tại Lạng Sơn, Hải quan Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc phối hợp cung cấp thông tin, nghiên cứu lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp để mở rộng thí điểm tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), khu vực cầu Bắc Luân II.

Việc mở rộng địa bàn thí điểm sẽ tạo thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện mô hình cửa khẩu thông minh, lựa chọn phương án tổ chức vận chuyển và kết nối dữ liệu phù hợp với điều kiện từng cửa khẩu.

Sự phối hợp giữa cơ quan Hải quan hai nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp vận hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế ùn tắc hàng hóa qua biên giới.

Khi dữ liệu và quy trình nghiệp vụ được kết nối đồng bộ, hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển ổn định, bền vững.
Song Linh
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cửa khẩu thông minh dữ liệu logistics cửa khẩu Hải quan Việt Nam Trung Quốc quy trình quản lý phương tiện tự động thông tư 128/2026/TT BTC

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