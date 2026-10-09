Thuế - Hải quan

Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo

18:15 | 09/10/2026
(TBTCO) - Ngày 9/10, tại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma tuý cho cán bộ hải quan, doanh nghiệp và người dân.
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Theo Cục Hải quan, cửa khẩu Lao Bảo có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và vận tải xuyên biên giới diễn ra thường xuyên. Đây cũng là địa bàn đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh giác, nhận diện sớm nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa để đưa ma túy trái phép qua biên giới.

Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo
Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Cục Hải quan

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ của Cục Hải quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Kế hoạch số 16666/KH-CHQ (ngày 25/5/2026) của Cục Hải quan.

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu, gồm cán bộ, công chức Hải quan; đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, logistics; người lao động, người dân địa phương cùng các giảng viên, báo cáo viên của Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Nội dung tập huấn được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa bàn cửa khẩu và từng nhóm đối tượng, kết hợp phổ biến pháp luật với hướng dẫn nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật 5 chuyên đề về tình hình tội phạm ma túy, phương thức và thủ đoạn hoạt động, quy định pháp luật liên quan cùng kỹ năng chủ động phòng ngừa. Trọng tâm là giúp người tham dự nhận diện nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và biết cách thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải và logistics, việc kiểm soát hàng hóa, phương tiện, người lao động và đối tác trong quá trình giao nhận, vận chuyển không chỉ góp phần phòng, chống tội phạm, mà còn giúp hạn chế nguy cơ doanh nghiệp vô tình bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Với người dân sinh sống, làm việc tại khu vực biên giới, yêu cầu đặt ra là không tham gia, không tiếp tay cho hành vi liên quan đến ma túy; nâng cao cảnh giác trước những biểu hiện bất thường và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực giúp mỗi cá nhân có thể góp phần phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ ngay tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Thông qua trao đổi và các tình huống thực tế, hội nghị hướng tới phát huy vai trò của mỗi đại biểu như một “hạt nhân tuyên truyền”, tiếp tục chia sẻ kiến thức, nâng cao ý thức phòng ngừa trong doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng.

Hội nghị tại Lao Bảo là hoạt động cụ thể trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 của Cục Hải quan.

Thời gian tới, Cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao kỹ năng phòng ngừa, phát hiện vi phạm.
Song Linh
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