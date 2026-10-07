Thuế - Hải quan

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
15:23 | 07/10/2026
(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó ma túy và tiền chất là mặt hàng trọng điểm.
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Theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các tuyến có nguy cơ cao tập trung ở chiều xuất khẩu đi Anh, Australia, Đài Loan (Trung Quốc) và chiều nhập cảnh từ Malaysia. Các đối tượng có thủ đoạn ngày càng tinh vi, ngụy trang ma túy trong thực phẩm, hộp sữa, bánh kẹo, vật dụng bằng gỗ và đồ trang trí... nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong quý III/2026, đơn vị phát hiện và xử lý 75 vụ vi phạm, trong đó có 5 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới và 70 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt trên 909 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tháng 9/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện và xử lý 205 vụ vi phạm, trong đó có 200 vụ vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, trong kỳ, đơn vị phát hiện 3 vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực nhà ga đến sân bay Tân Sơn Nhất. Toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng được bàn giao cho PC04 để tiếp tục xử lý theo quy định.

Cụ thể, ngày 30/7/2026, qua kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh trên chuyến bay VJ800 từ Bangkok (Thái Lan), lực lượng Hải quan phát hiện 4,4 kg cần sa.

Ngày 8/9/2026, trên chuyến bay VN600 từ Bangkok (Thái Lan), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5,92 kg cần sa được ép viên, hút chân không và ngụy trang trong quần áo cá nhân của hành khách.

Cũng trong ngày 8/9, qua kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh trên chuyến bay VJ1806 từ Ahmedabad (Ấn Độ), lực lượng Hải quan phát hiện 41 túi nhựa và 28 gói nhỏ, chứa khoảng 10 kg tang vật nghi là chất cấm. Vụ việc được bàn giao cho PC04 để xử lý.

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không
Ngày 10/9, qua kiểm tra hành lý, cơ quan hải quan đã bắt nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu giấu trong vali. Ảnh: Lạc Nguyên

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vận chuyển trái phép các chất ma túy, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong Hải quan cửa khẩu, các đơn vị trong ngành, Công an và Bộ đội Biên phòng. Camera giám sát, máy soi chiếu, chó nghiệp vụ, thiết bị phát hiện ma túy cầm tay và vali thuốc thử nhanh được sử dụng nhằm hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Trong quý IV/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tập trung thu thập, phân tích thông tin về tuyến, quốc gia, đối tượng và mặt hàng trọng điểm để nâng cao hiệu quả kiểm soát. Đơn vị đồng thời tăng cường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn mác, xuất xứ...; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo đảm xử lý đúng quy định pháp luật, đồng thời không gây phiền hà, cản trở hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp./.

Lạc Nguyên
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