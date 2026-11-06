Thuế - Hải quan

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách tăng gần 15% sau 10 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
11:57 | 06/11/2026
(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/10/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu ngân sách nhà nước đạt hơn 6.725 tỷ đồng, tăng 14,86% so với cùng kỳ năm trước và bằng 93,41% dự toán được giao.
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Theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Chi cục Hải quan khu vực XV), trong kỳ từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 754,88 tỷ đồng, tăng 19,73% so với kỳ trước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/10, số thu đạt 6.725,64 tỷ đồng, bằng 93,41% dự toán năm 2026 được giao là 7.200 tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với số thu lũy kế đạt 5.552,42 tỷ đồng, tăng 15,72% so với cùng kỳ năm trước. Thuế nhập khẩu đạt 1.140,16 tỷ đồng, tăng 11,78%; thuế xuất khẩu đạt 1,11 tỷ đồng, tăng 28,92%; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 4,49 tỷ đồng, tăng 10,69%.

Riêng trong kỳ, hầu hết các khoản thu đều tăng so với kỳ trước. Cụ thể, thuế VAT đạt 622,24 tỷ đồng, tăng 20,02%; thuế nhập khẩu đạt 129,48 tỷ đồng, tăng 18,99%; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 755,64 triệu đồng, tăng 64,59% và thuế xuất khẩu đạt 63,51 triệu đồng, tăng 13,42%.

Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu, lượng hành khách qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong kỳ, có 1.527.745 lượt hành khách xuất nhập cảnh, tăng nhẹ so với 1.524.732 lượt của kỳ trước. Trong đó, khách xuất cảnh đạt 778.817 lượt, khách nhập cảnh đạt 748.928 lượt. Tính từ đầu năm đến ngày 14/10, tổng lượng hành khách xuất nhập cảnh qua sân bay đạt 14.799.889 lượt.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lượng hành khách xuất nhập cảnh lớn, cùng hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thường xuyên, đơn vị phải xử lý khối lượng lớn thủ tục và thông tin liên quan đến hành khách, hàng hóa. Công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý cũng được triển khai song song nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm.

Để hỗ trợ công tác nghiệp vụ, đơn vị đang khai thác các hệ thống công nghệ thông tin như VNACCS/VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia, hệ thống thông tin hành khách API và chương trình giám sát hải quan tự động tại cảng hàng không VASSCM. Các hệ thống này hỗ trợ tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin, theo dõi hàng hóa qua khu vực giám sát, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp trong quá trình giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro đối với hành lý của hành khách nhập cảnh, tập trung kiểm soát các tuyến hàng không trọng điểm, đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy.

Trong công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị tập trung rà soát dữ liệu, thu thập thông tin để lựa chọn các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về trị giá hải quan. Lũy kế đến ngày 13/8/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan 6 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 66,99 triệu đồng./.

Lạc Nguyên
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