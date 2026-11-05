Thuế - Hải quan

Nghệ An phấn đấu thu ngân sách đạt 35 nghìn tỷ đồng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
21:16 | 05/11/2026
Năm 2026, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 35.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa do cơ quan thuế được giao thực hiện đạt tối thiểu 32.200 tỷ đồng. Lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu toàn đơn vị cần tiếp tục bám sát kịch bản thu, đánh giá sát khả năng thực hiện từng nguồn thu, từng khoản thu; tập trung đôn đốc các khoản đến hạn, hết thời gian gia hạn, các khoản phải nộp qua kiểm tra và nợ thuế có khả năng thu.
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Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 28.558 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu nội địa đạt 26.004 tỷ đồng, bằng 122% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ thực hiện.

Nghệ An phấn đấu thu ngân sách đạt 35 nghìn tỷ đồng

Phó trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Mai Đình Tú phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: TN

Để phấn đấu đạt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 35.000 tỷ đồng, thu nội địa cả năm đạt tối thiểu 32.200 tỷ đồng, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu toàn đơn vị cần tiếp tục bám sát kịch bản thu, đánh giá sát khả năng thực hiện từng nguồn thu, từng khoản thu; chủ động đề ra giải pháp thu đối với những khoản thu còn thấp và tăng cường quản lý, đôn đốc các khoản thu có khả năng tăng.

Cùng đó, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các phòng, các Thuế cơ sở tập trung đôn đốc các khoản đến hạn, hết thời gian gia hạn, các khoản phải nộp qua kiểm tra và nợ thuế có khả năng thu; phối hợp với các cơ quan, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các khoản thu từ đất. Việc thực hiện nhiệm vụ thu phải gắn với chấp hành pháp luật, đúng quy trình, đúng thẩm quyền và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Đối với công tác kiểm tra, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị nâng cao tính chủ động, chất lượng phân tích và đánh giá rủi ro. Đối với chuyên đề doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện điện tử, cần rà soát đầy đủ các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thuế tỉnh Nghệ An; tập trung kiểm soát việc kê khai, nộp thuế, giao dịch liên kết và phòng, chống chuyển giá. Việc lựa chọn đối tượng kiểm tra phải dựa trên phân tích rủi ro, bảo đảm đúng trọng tâm và tránh chồng chéo.

“Các đơn vị chủ động rà soát toàn bộ các chuyên đề kiểm tra được giao, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng cuộc kiểm tra, xác định rõ người phụ trách và thời hạn hoàn thành. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp đôn đốc, kiểm tra; kịp thời giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền và báo cáo, đề xuất đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Những trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm, né tránh hoặc trì hoãn phải được làm rõ nguyên nhân, chấn chỉnh và xem xét trách nhiệm theo quy định” - lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An chỉ đạo./.

Văn Tuấn
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