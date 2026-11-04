Thuế - Hải quan

Kim ngạch xuất khẩu qua Hải quan sân bay Cam Ranh tăng mạnh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
13:47 | 04/11/2026
(TBTCO) - Đến ngày 14/10/2026, kim ngạch xuất khẩu qua Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đạt 299,92 triệu USD, tăng 109,39% so với cùng kỳ năm 2025. Tôm hùm, trái cây và lông mi là những mặt hàng có kim ngạch tăng, góp phần đưa kết quả xuất khẩu tăng mạnh.
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Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/10/2026, đơn vị đã đăng ký 3.147 tờ khai xuất khẩu và 70 tờ khai nhập khẩu, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 300,98 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 299,92 triệu USD, tăng 109,39% so với mức 143,55 triệu USD của cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng kim ngạch xuất khẩu chủ yếu đến từ các mặt hàng tôm hùm, trái cây và lông mi. Theo Hải quan Cam Ranh, trong năm 2026, một số doanh nghiệp mới bắt đầu thực hiện thủ tục xuất khẩu tại đơn vị, với các mặt hàng chủ yếu là tôm hùm, trái cây và lông mi.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch lũy kế đạt 1,06 triệu USD, tăng so với mức 0,19 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Mức tăng chủ yếu đến từ các tờ khai hàng tạm nhập miễn thuế, trong đó có dầu bôi trơn động cơ máy bay.

Riêng trong kỳ (từ ngày 15/9 đến 14/10/2026), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đăng ký 359 tờ khai xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt 33,72 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 33,12 triệu USD với 351 tờ khai, chủ yếu là xăng dầu, trái cây và lông mi; nhập khẩu đạt 0,6 triệu USD với 8 tờ khai, gồm dụng cụ phục vụ khách hạng C và hàng tạm nhập miễn thuế.

Về hoạt động xuất nhập cảnh, trong kỳ có 421.943 lượt hành khách và 2.083 lượt phương tiện làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Tính từ đầu năm đến ngày 14/10/2026, sân bay quốc tế Cam Ranh cũng đã đón 4.381.902 lượt hành khách xuất nhập cảnh, tăng 14,93% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đạt 20.737 lượt, tăng 4,24%.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị tiếp tục thực hiện phân luồng, kiểm tra và giám sát hàng hóa theo quy định. Trong kỳ, có 196 tờ khai luồng xanh, chiếm 54,6%; 158 tờ khai luồng vàng, chiếm 44,01% và 5 tờ khai luồng đỏ, chiếm 1,39% tổng số tờ khai. Đơn vị cũng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

Trong kỳ tới, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ tiếp tục duy trì tuần tra theo kế hoạch, đồng thời tăng cường thu thập, phân tích thông tin và quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn. Đơn vị đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống buôn lậu và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không, doanh nghiệp xuất nhập khẩu để trao đổi thông tin, phục vụ công tác quản lý hải quan./.

Lạc Nguyên
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Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh kim ngạch xuất nhập khẩu xuất khẩu tăng mạnh

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