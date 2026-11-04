Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 13,5%

(TBTCO) - Báo cáo The Connected Consumer - Digital Platforms H1 2026 của Decision Lab, dựa trên khảo sát 1.477 người tiêu dùng trực tuyến cho thấy, các nền tảng số hàng đầu tại Việt Nam có tỷ lệ sử dụng khá tương đồng, nhưng không phải thế hệ nào cũng ưu tiên dùng cùng một ứng dụng.