Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 13,5%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/11) liên tục biến động trong bối cảnh giá dầu đi xuống, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Trong nước, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 640.000 đồng/kg chiều mua vào và 667.000 đồng/kg chiều bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,57% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Giá cà phê trong nước hôm nay (4/11) tại các vùng sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên tiếp tục giảm nhẹ, dù thị trường thế giới đã xuất hiện tín hiệu phục hồi. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
Giá một số loại gạo nguyên liệu và phụ phẩm hôm nay (4/11) đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 cùng tăng 250 đồng/kg. Trong khi đó, giá tấm tăng 300 đồng/kg dao động ở mức 10.300 - 10.600 đồng/kg; giá cám tăng 350 đồng/kg dao động ở mức 8.350 - 8.550 đồng/kg.
Giá cao su hôm nay (4/11) trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp đà tăng. Cụ thể, giá trên sàn TOCOM tăng 0,26 - 0,89%; sàn SHFE tăng 0,59 - 0,68%; sàn SGX tăng 0,73 - 1,02%. Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục không có biến động.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn, trước mắt tập trung vào thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn. Hệ thống dự kiến kết nối các khâu từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ, phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
(TBTCO) - Từ 8h ngày 9/11/2026, Hà Nội bắt đầu tiếp nhận đăng ký trực tuyến cấp Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đợt hỗ trợ thứ nhất có tổng kinh phí 50 tỷ đồng, dự kiến cấp khoảng 5.000 - 6.000 phiếu.
(TBTCO) - Báo cáo The Connected Consumer - Digital Platforms H1 2026 của Decision Lab, dựa trên khảo sát 1.477 người tiêu dùng trực tuyến cho thấy, các nền tảng số hàng đầu tại Việt Nam có tỷ lệ sử dụng khá tương đồng, nhưng không phải thế hệ nào cũng ưu tiên dùng cùng một ứng dụng.