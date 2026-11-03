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Hà Nội thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

15:21 | 03/11/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn, trước mắt tập trung vào thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn. Hệ thống dự kiến kết nối các khâu từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ, phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
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Theo kế hoạch, quy mô thí điểm dự kiến gồm ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, với 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 2 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển thuộc chuỗi, 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể. Trong đó, ít nhất 10 điểm bán là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ. Địa bàn triển khai được lựa chọn tại 3 - 5 xã, phường có các mắt xích của chuỗi cung ứng.

Hệ thống được xây dựng nhằm theo dõi quá trình lưu thông của sản phẩm, quản lý thông tin theo từng lô hàng và hình thành dữ liệu truy xuất thống nhất, có khả năng kiểm chứng. Qua đó, cơ quan quản lý có công cụ giám sát, phát hiện rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi phát sinh sự cố an toàn thực phẩm; người dân có thể tra cứu thông tin nguồn gốc thực phẩm.

Theo yêu cầu của kế hoạch, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, nhà phân phối, điểm bán lẻ và bếp ăn tập thể tham gia hệ thống phải được định danh số duy nhất, quản lý chi tiết đến từng lô hàng. Dữ liệu cần được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng đối chiếu với hồ sơ, chứng từ cũng như hàng hóa thực tế.

Hà Nội thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Hà Nội thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tập trung vào thịt lợn. Ảnh minh họa

Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống ghi nhận thông tin định danh cơ sở chăn nuôi và mã lô xuất bán, đầu vào tại khâu giết mổ; chưa bắt buộc cập nhật nhật ký chăn nuôi chi tiết hằng ngày. Đối với nguồn cung từ ngoài thành phố, thông tin được ghi nhận thông qua hồ sơ hợp lệ, không chờ liên thông dữ liệu liên tỉnh. Việc đồng bộ dữ liệu được thực hiện phù hợp với phạm vi thí điểm, không yêu cầu đồng bộ dữ liệu lịch sử.

Hệ thống cũng được định hướng tích hợp chức năng tra cứu trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và Cổng thông tin điện tử, không yêu cầu người dân cài đặt thêm ứng dụng riêng. Đồng thời, hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm thành phố tại địa chỉ check.hanoi.gov.vn, HanoiCheck và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện có.

Về tiến độ, kế hoạch quy định Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát hiện trạng, tổng hợp danh sách các cơ sở và chuỗi cung ứng tham gia thí điểm trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được ban hành. Công tác chuẩn hóa nghiệp vụ, thiết kế tổng thể hệ thống hoàn thành trong 12 ngày làm việc; xây dựng và tích hợp hệ thống trong 15 ngày làm việc.

Sau khi hoàn thành các cấu phần phục vụ vận hành thử, thành phố tổ chức tập huấn trực tiếp tại cơ sở, hướng dẫn thiết lập tài khoản, kết nối dữ liệu và thao tác trên hệ thống. Việc vận hành được thực hiện theo lô hàng và giao nhận thực tế, đồng thời đối soát hằng ngày đối với các lô hàng thiếu hồ sơ, sai lệch số lượng hoặc sử dụng mã không đúng quy định.

Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày; tổng kết, đánh giá kết quả dự kiến trong tháng 11/2026. Nội dung đánh giá tập trung vào độ chính xác của dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi sản phẩm và chi phí vận hành. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố hoàn thiện quy trình trước khi xem xét nhân rộng.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối điều phối, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả chung của hệ thống. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì quản lý nghiệp vụ chuyên ngành từ chăn nuôi, kiểm dịch, vận chuyển động vật đến kiểm soát giết mổ. Sở Công thương phối hợp quản lý các khâu phân phối, bán buôn, bán lẻ; Sở Y tế phối hợp giám sát, cảnh báo và xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể.

UBND các xã, phường được lựa chọn có trách nhiệm rà soát, xác thực thông tin các cơ sở trên địa bàn, phối hợp lựa chọn chuỗi cung ứng tham gia và kiểm tra thực tế, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với hồ sơ, hàng hóa tại cơ sở.

Kế hoạch cũng quy định các cơ sở tham gia phải bố trí nhân sự cập nhật dữ liệu, chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của thông tin khai báo; thực hiện gắn mã lô trên hàng hóa, bao bì hoặc phương tiện chứa phù hợp. Khi nhận được cảnh báo an toàn thực phẩm, cơ sở phải dừng giao nhận, kinh doanh hàng hóa nghi vấn, bảo quản riêng và phối hợp khoanh vùng, thu hồi, xử lý theo hướng dẫn hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả, trình UBND TP. Hà Nội xem xét phương án vận hành chính thức và lộ trình mở rộng. Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thống nhất trên toàn thành phố dự kiến được trình UBND TP. Hà Nội trước ngày 15/12/2026./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội hệ thống truy xuất nguồn gốc thịt lợn thí điểm

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