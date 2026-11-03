Thị trường

Ngày 3/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng

06:21 | 03/11/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (3/11) đồng loạt tăng trên cả 3 sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Duy nhất giá chào xuất khẩu cao su RSS3 tại Thái Lan giảm nhẹ 0,11%. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thu mua.
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Ngày 3/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên cả 3 sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 443 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 429,30 Yên/kg, tăng 0,92%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,11 Baht (0,11%) xuống mức 96,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.610 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,38%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.260 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,42%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 246,70 Cent/kg, tăng 0,12%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 245,40 Cent/kg, tăng 0,12%.

Thị trường cao su đang cho thấy sự khác biệt rõ giữa ba sàn. Sàn SHFE có mức tăng tương đối đồng đều, nhưng đều dưới 0,5%, cho thấy giá nhích lên với biên độ còn hạn chế. Trên sàn TOCOM, hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,92%, trong khi tháng 11 lại đi ngang .Vì vậy, mức tăng chưa đại diện cho xu hướng chung của thị trường Nhật Bản. Tại sàn SGX, giá cao su TSR20 cũng đồng loạt tăng 0,12%.

Giá cao su trong nước

Trái với xu hường tăng trên thị trường thế giới, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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