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Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

09:10 | 02/11/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/11) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 427.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 453.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,89% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 2/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.871.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 42.399.894 đồng/kg (mua vào) và 43.706.557 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 2/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 50.011 USD/ounce, tăng 1,89% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Tuần qua, thị trường kim loại quý liên tục chịu áp lực từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ và lo ngại lạm phát quay trở lại khi giá năng lượng tăng.

Áp lực bán gia tăng sau khi các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt giảm điểm. Diễn biến này khiến tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường tài chính. Nhà đầu tư có xu hướng thu hẹp các vị thế đầu tư, bán bớt tài sản để điều chỉnh danh mục trước những biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, bạc chịu sức ép rõ rệt hơn vàng do ngoài vai trò là kênh đầu tư, kim loại này còn phụ thuộc đáng kể vào triển vọng tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngày 2/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Một yếu tố khác cần chú ý là diễn biến giá năng lượng. Giá dầu đi lên làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, qua đó có thể khiến các ngân hàng trung ương trì hoãn kế hoạch nới lỏng tiền tệ. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao thường gây bất lợi cho những tài sản không sinh lãi định kỳ như vàng và bạc, khi chi phí cơ hội nắm giữ các kim loại này tăng lên.

Như vậy, diễn biến giá bạc trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự đan xen giữa tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính, định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ và triển vọng nhu cầu công nghiệp. Đây cũng là những yếu tố có thể khiến thị trường bạc duy trì trạng thái biến động mạnh./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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