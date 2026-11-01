Ngân hàng - Bảo hiểm

Đầu tư tài chính giữ nhịp lợi nhuận MVI Life trước khi đổi chủ, “khoác áo” Asahi Life

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:54 | 01/11/2026
Asahi Mutual Life (Nhật Bản) vừa hoàn tất mua lại 100% vốn MVI Life, đồng thời đổi tên doanh nghiệp thành Asahi Life. Thương vụ đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình nhiều lần thay đổi chủ sở hữu và thương hiệu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ này. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp lãi trước thuế 191,2 tỷ đồng, với danh mục đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng.
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“Ông lớn” bảo hiểm Nhật Bản hoàn tất mua lại MVI Life Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (MVI Life) vừa thông báo hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 100% vốn điều lệ cho Công ty Asahi Mutual Life Insurance (Asahi Mutual Life); đồng thời, chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (Asahi Life).

Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Asahi Mutual Life tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu sự hiện diện chính thức của Asahi Life tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (Asahi Life).
MVI Life thông báo hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 100% vốn điều lệ cho Asahi Mutual Life (Nhật Bản). Ảnh tư liệu.

Liên quan đến quyền lợi của khách hàng sau khi chuyển đổi, Asahi Life khẳng định việc chuyển đổi này không làm thay đổi bất kỳ quyền lợi nào mà khách hàng đang có.

Theo kế hoạch, quá trình chuyển đổi sang thương hiệu mới Asahi Life sẽ diễn ra trong năm 2026. Trong giai đoạn chuyển tiếp, mọi giao dịch thực hiện với công ty dưới tên MVI Life vẫn có hiệu lực đầy đủ. Sau khi hoàn tất các thay đổi liên quan đến thương hiệu, các giao dịch sẽ được thực hiện dưới tên Asahi Life.

Theo đó, các hợp đồng bảo hiểm tiếp tục giữ nguyên hiệu lực, đầy đủ theo đúng điều khoản đã ký; dịch vụ chăm sóc khách hàng được duy trì ổn định, không gián đoạn và không thay đổi so với hiện tại. Khách hàng cũng không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến việc chuyển đổi này.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến khách hàng khi các kênh dịch vụ chính thức của Asahi Life đi vào hoạt động.

Được biết, Asahi Mutual Life được thành lập năm 1888, là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời thứ hai tại Nhật Bản, với 138 năm kinh nghiệm và phục vụ hơn 3 triệu khách hàng tại thị trường này. Doanh nghiệp cũng thuộc nhóm 10 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản.

Tại Việt Nam, Asahi Life định hướng mở rộng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh với vai trò là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới, dựa trên nền tảng kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Trước khi về tay Asahi Mutual Life, MVI Life đã trải qua nhiều lần thay đổi chủ sở hữu và thương hiệu. Tiền thân của doanh nghiệp là Aviva Việt Nam, được thành lập năm 2011.

Đến năm 2021, Manulife mua lại Aviva Việt Nam và sau đó đổi tên doanh nghiệp thành MVI Life từ năm 2022. Kể từ đó, MVI Life hoạt động như một công ty bảo hiểm nhân thọ độc lập, vận hành tách biệt với Manulife Việt Nam.

Đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, hoạt động tài chính là trụ đỡ

Sau khoảng 5 năm hoạt động dưới thương hiệu MVI Life, doanh nghiệp tiếp tục bước sang giai đoạn phát triển mới với sự thay đổi chủ sở hữu và chính thức mang thương hiệu Asahi Life đến từ Nhật Bản.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Asahi Life (trước đây là MVI Life) tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh có lãi, với lợi nhuận trước thuế đạt 191,2 tỷ đồng, dù giảm 13,2% cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động đầu tư tài chính ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi hoạt động bảo hiểm đang tìm lại quỹ đạo tăng trưởng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Asahi Life đạt 914,8 tỷ đồng, giảm 8,9% cùng kỳ.

Ở chiều chi phí, chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 65,5%, lên 577,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 228,6 tỷ đồng. Trong đó, chi trả bảo hiểm hỗn hợp đạt 329,3 tỷ đồng; bảo hiểm liên kết chung đạt 244,2 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng số tiền chi trả, góp phần bảo đảm quyền lợi cho khách hàng theo các hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, mức tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc giảm 39%, góp phần giúp tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ xuống còn 956,2 tỷ đồng.

Nhìn lại giai đoạn trước, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp từng đạt 718 tỷ đồng năm 2021, sau đó trải qua giai đoạn điều chỉnh tới nay.

Bù lại, mảng đầu tư tài chính tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ lợi nhuận. Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính của Asahi Life tăng 23,2%, đạt 383,6 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 72,2 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ lợi nhuận của doanh nghiệp, với lợi nhuận gộp duy trì quanh mức 600 - 700 tỷ đồng trong những năm gần đây, vượt mức đóng góp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Về hoạt động đầu tư tài chính, tính đến cuối tháng 6/2026, Asahi Life ghi nhận giá trị các khoản đầu tư đạt 16.329,1 tỷ đồng, tăng 506,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, danh mục đầu tư dài hạn chiếm ưu thế với 10.157,6 tỷ đồng, với tỷ trọng 62,2%.

Trong đó, danh mục trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng 43,2% với 7.060,9 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn đạt 6.000,6 tỷ đồng, chiếm 36,7% và tiền gửi dài hạn đạt gần 1.497,3 tỷ đồng, chiếm 9,2%.

Danh mục tiền gửi được phân bổ tại nhiều ngân hàng như: Maybank, Mizuho Bank, CTBC Bank, Bank of China, BIDV, MB, VIB và VietinBank.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng vào trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành, trong đó có Ngân hàng Chính sách Xã hội, LPBank; đồng thời nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghệ CMC và VSIP./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 01/11/2026 21:00

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