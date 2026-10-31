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Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
10:06 | 31/10/2026
(TBTCO) - Sáng 31/10, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.637 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm. Chỉ số DXY biến động hẹp trong tuần, song giữ đà tăng lên 101,96 điểm, giữa bối cảnh 5 ngân hàng trung ương lớn công bố quyết định lãi suất, trong đó Canada tăng lãi suất, 4 ngân hàng còn lại giữ nguyên.
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Thị trường trong nước

Sáng 31/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố phiên gần nhất ở mức 25.637 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức giảm 10 đồng của tuần liền trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, lên 24.406 - 26.868 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay 31/10:
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15 - 26.918,85 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.140 - 26.210 VND/USD, tăng 130 đồng so với cuối tuần trước.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 31/10 ghi nhận diễn biến phân hóa. Trong khi đồng USD, EUR và JPY đồng loạt giảm giá, đồng GBP và CNY duy trì xu hướng tăng, song biến động tuần qua không lớn.

Đối với đồng USD, tỷ giá tại Vietcombank kết tuần ở 25.580 - 25.990 VND/USD, cùng giảm 30 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.635 - 26.015 VND/USD, giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 31/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, đồng GBP ghi nhận xu hướng tăng giá. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 33.752,11 - 35.185,92 VND/GBP, tăng lần lượt 51,33 đồng và 53,57 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP cũng tăng 26 đồng ở chiều mua vào và 30 đồng ở chiều bán ra, lên mức 33.983 - 35.255 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - kết tuần ở 101,96 điểm, phục hồi sau khi có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 101,5 điểm, qua đó duy trì mức tăng 0,15% trong cả tuần.

Các chiến lược gia tại Brown Brothers Harriman (Mỹ) nhận định, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng USD trong ngắn hạn, khiến chỉ số DXY có khả năng kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 101 điểm.

Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ duy trì tăng trưởng vững chắc cùng áp lực lạm phát gia tăng đang củng cố lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này giúp duy trì chênh lệch lãi suất có lợi cho đồng USD, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh trong thời gian tới.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 28/10, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4%. Hai thành viên là ủng hộ phương án tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định giá cả, đồng thời cho rằng dù các điều kiện tài chính đã thắt chặt hơn, nhưng chưa đến mức quá căng thẳng.

Không chỉ Fed, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn khác cũng thu hút sự chú ý của thị trường tài chính toàn cầu trong tuần qua, khi giá năng lượng neo cao tiếp tục gây áp lực lên lạm phát.

Theo đó, 5 ngân hàng trung ương lớn gồm Fed, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã đồng loạt công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Đáng chú ý, ngoại trừ BoC tăng lãi suất lên 2,5% lần đầu sau 3 năm, bốn ngân hàng trung ương còn lại đều giữ nguyên lãi suất, song vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát áp lực lạm phát./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 31/10/2026 11:00

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30