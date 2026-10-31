Giá cà phê xuất khẩu chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới

Xuất khẩu cà phê Việt tăng lượng, nhưng giảm về giá trị

Trên thị trường thế giới, giá hai dòng cà phê chính chốt phiên giao dịch ngày 28/10 quay đầu giảm. Giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,23% so với phiên giao dịch trước, xuống còn 3.200 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 2,38%, xuống còn 286,75 US cent/pound.

Hợp đồng cà phê kỳ hạn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần qua, trước bối cảnh triển vọng nguồn cung được cải thiện. Cùng với đó, việc đồng real Brazil vẫn suy yếu đã khuyến khích các nhà máy chế biến, nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu tại Brazil (quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới) đẩy mạnh bán các hợp đồng hàng hóa định giá bằng USD, bởi điều này giúp tăng doanh thu quy đổi sang đồng nội tệ.

Việt Nam bước vào thu hoạch cà phê niên vụ mới 2026 - 2027. Ảnh: Đức Thanh

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), 9 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 1,45 triệu tấn, trị giá 6,57 tỷ USD, tăng 16,3% về lượng, nhưng giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ.

Về giá, 9 tháng năm 2026, giá xuất khẩu cà phê bình quân đạt 4.524 USD/ tấn, giảm 20% so với cùng kỳ.

Giá cà phê hiện lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Ghi nhận tại các thủ phủ cà phê ở Đắk Lắk và Lâm Đồng cho thấy, giá cà phê đã giảm 8 phiên liên tiếp, xuống dưới 90.000 đồng/kg, giảm 35% so với đỉnh hồi tháng 3.

Trong những tháng cuối năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam được dự báo khởi sắc nhờ nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu nhập khẩu phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm. Nhu cầu cà phê Robusta dùng để phối trộn được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu. Với lợi thế về nguồn cung cà phê Robusta, Việt Nam có cơ hội nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần khi chất lượng ổn định, giá chào bán cạnh tranh và khả năng đáp ứng đơn hàng kịp thời.

Nguy cơ dư cung tạo thêm áp lực lên giá

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026 - 2027 có thể đạt kỷ lục 189,7 triệu bao loại 60 kg, tăng 10,8 triệu bao so với vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ dự kiến đạt 179,7 triệu bao, tăng 3,6%. Sản lượng cao hơn nhu cầu gần 10 triệu bao, làm gia tăng nguy cơ dư cung và gây sức ép lên giá.

Brazil và Việt Nam là hai nguồn đóng góp chính cho đà tăng này. USDA dự báo, sản lượng của Brazil có thể đạt 71,9 triệu bao, tăng 8,9 triệu bao so với niên vụ trước.

Dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2026 tăng 8 - 10% Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), vụ cà phê 2026 - 2027 sẽ bước vào chính vụ từ tháng 11, bổ sung nguồn hàng cho thị trường. Sau gần 3 năm giá duy trì ở mức cao, nông dân tại nhiều nước sản xuất tăng đầu tư chăm sóc vườn, mở rộng diện tích và cải thiện năng suất. Vicofa dự báo lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm nay có thể tăng 8 - 10% so với năm 2025.

Tại Việt Nam, sản lượng niên vụ 2026 - 2027 được dự báo đạt 32,5 triệu bao, tăng so với vụ trước. Ethiopia và Uganda cũng được dự báo tăng sản lượng, bù đắp một phần mức giảm tại Ấn Độ và Indonesia.

Nhận định về thị trường thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng, nhịp giảm của giá cà phê trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 diễn ra đúng thời điểm Việt Nam bắt đầu bước vào niên vụ mới. Khi hoạt động thu hoạch dần khởi động, một lượng cà phê đầu vụ được đưa ra thị trường có thể tạo thêm áp lực lên giá, nhất là sau giai đoạn giá tăng mạnh trước đó.

Tuy nhiên, lượng hàng xuất hiện trong giai đoạn đầu vụ chưa thể phản ánh đầy đủ nguồn cung của cả niên vụ, trong khi lượng hàng gối vụ đang ở mức thấp.

Trong bối cảnh quỹ đất canh tác ngày càng hạn chế, thời tiết diễn biến khó lường và chi phí sản xuất tiếp tục tăng, việc mở rộng nguồn cung cà phê sẽ không dễ dàng. Sản lượng của Brazil phục hồi có thể giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt trong ngắn hạn, nhưng để thị trường thực sự bước vào một chu kỳ dư cung, lượng hàng mới cần được duy trì đủ lâu để cải thiện tồn kho và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Vì vậy, diễn biến giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc trước hết vào sản lượng thực tế của Brazil và Việt Nam, cùng với tiến độ thu hoạch, chất lượng nguồn hàng, lượng tồn kho và khả năng đưa cà phê ra thị trường.