Thị trường

Ngày 30/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng

06:11 | 30/10/2026
Giá cao su kỳ hạn trên sàn SHFE và SGX hôm nay (30/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tăng 0,64 - 0,82%, trong khi giá cao su TSR20 tại Singapore tăng 0,16 - 0,56%. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp được giữ ổn định.
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Ngày 30/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng
Giá cao su kỳ hạn trên sàn SHFE và SGX hôm nay đồng loạt tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 435,50 Yên/kg, giảm 1,03%. Hợp đồng giao tháng 12 đi ngang ở mức 438 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,25 Baht (0,26%) lên mức 96,88 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.880 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,64%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.570 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,82%.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 12, hợp đồng giao dịch sôi động nhất trên Sàn SHFE tăng 545 Nhân dân tệ (3,32%) lên 16.950 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,40 Cent/kg, tăng 0,16%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 251,40 Cent/kg, tăng 0,56%.

Thị trường cao su thế giới đang xuất hiện sự phân hóa rõ nét giữa các sàn giao dịch. Sàn SHFE dẫn đầu đà tăng với mức tăng từ 0,64 - 0,82%, trong khi SGX tăng từ 0,16 - 0,56%. Trái lại, sàn TOCOM chịu áp lực điều chỉnh khi hợp đồng kỳ hạn tháng 11 giảm 1,03%.

Đà tăng này cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế trên thị trường cao su kỳ hạn tại Trung Quốc và Singapore, nhưng xu hướng tăng chưa lan tỏa đồng đều sang thị trường Nhật Bản.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp nhìn chung không thay đổi. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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