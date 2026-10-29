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Duy trì bộ số yêu thích trong thời gian dài, người đàn ông tại TP. Hải Phòng trúng xổ số Vietlott hơn 31 tỷ đồng

Tài Tâm

Tài Tâm

16:03 | 29/10/2026
Ngày 29/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01578 ngày 21/10/2026 cho anh N.A, với giá trị giải thưởng 31.406.181.500 đồng. Tại lễ trao thưởng, anh N.A đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
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Ngày 29/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01578 cho anh N.A, với giá trị giải thưởng 31.406.181.500 đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01578 với giá trị 31.406.181.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh N.A - thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Duy trì bộ số yêu thích trong thời gian dài, người đàn ông tại TP. Hải Phòng trúng xổ số Vietlott hơn 31 tỷ đồng
Anh N.A nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá hơn 31 tỷ đồng

Anh N.A hiện sinh sống và làm công việc tự do tại TP. Hải Phòng. Anh biết đến Vietlott qua hoạt động truyền thông, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Anh bắt đầu tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott khoảng 06 tháng gần đây và anh thường xuyên tham gia dự thuởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35. Anh chia sẻ, gần như ngày nào anh cũng mua vé Vietlott để tham gia dự thưởng như một thói quen.

Bộ số trúng thưởng được anh N.A lựa chọn gắn với các con số mà bản thân cảm thấy may mắn và được anh duy trì bộ số yêu thích này qua nhiều kỳ quay số mở thưởng

Duy trì bộ số yêu thích trong thời gian dài, người đàn ông tại TP. Hải Phòng trúng xổ số Vietlott hơn 31 tỷ đồng
Tấm vé may mắn mang về giải Jackpot hơn 31 tỷ đồng cho anh N.A

Khi biết mình trúng giải thưởng lớn, anh N.A rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Ngay sau khi biết tin trúng thưởng, anh đã chia sẻ niềm vui với những người thân trong gia đình. Theo anh, đây là một khoản tiền có giá trị rất lớn, có thể hỗ trợ đáng kể cho kinh tế gia đình, giúp cuộc sống của các thành viên trong gia đình anh trở nên ổn định và tốt đẹp hơn.

Trước khi trúng giải Jackpot Mega 6/45 hơn 31 tỷ đồng, anh N.A đã từng trúng giải Nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá 10 triệu đồng.

Sau khi nhận giải Jackpot hơn 31 tỷ đồng, anh N.A sẽ dự định gửi tiết kiệm ngân hàng, đồng thời dành một phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăm lo cuộc sống gia đình. Trong tương lai, anh sẽ cân nhắc đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp khi có cơ hội.

Người trúng thưởng Vietlott trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Tại lễ trao thưởng, anh N.A đã dành 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng với tinh thần sẻ chia một phần may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Theo quy định, anh N.A có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Hải Phòng với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định./.

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn/login?utm_campaign=24h26&utm_source=vietlott&utm_medium=pr&utm_content=all

Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.

Tài Tâm
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