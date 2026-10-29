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Ngày 29/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

06:15 | 29/10/2026
Sau 2 ngày tăng liên tiếp, giá lúa gạo hôm nay (29/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Jasmine Việt Nam nhích tăng.
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Ngày 29/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.950 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.950 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.750 - 9.500 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.750 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 15.500 - 16.000 đồng/kg gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg, lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.600 - 6.700/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán khởi sắc, giá lúa vững. Tại An Giang, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa ít biến động. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân neo giá cao, giá lúa tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 519 - 523 USD/tấn. Tuy nhiên, giá các loại gạo khác vẫn ổn định, với gạo trắng 5% tấm ở mức 423 - 427 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm trong khoảng 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 475 - 479 USD/tấn. Đối với Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm hiện được chào bán ở mức 408 - 412 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên khoảng 384 - 388 USD/tấn. Trái lại, giá gạo đồ 5% tấm giảm 2 USD/tấn, xuống còn 378 - 382 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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