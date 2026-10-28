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Ngày 28/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

06:28 | 28/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (28/10) giảm 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 88.300 - 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm 1.000 đồng/kg.
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Ngày 28/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm

Theo số liệu khảo sát sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.300 - 89.000 đồng/kg, giảm 500 - 700 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) xuống còn 89.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 700 đồng/kg, xuống mức 88.300 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 34 USD/tấn, tương đương 1,05%, xuống còn 3.194 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 41 USD/tấn, tương đương 1,26%, xuống mức 3.201 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 6,5 US cent/pound, tương đương 2,11%, xuống còn 300,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm mạnh hơn, mất 8,2 US cent/pound, tương đương 2,79%, xuống còn 285,20 US cent/pound.

Giá tiêu dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg

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Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk tiếp tục giữ mức thu mua 140.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu ổn định ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung không thay đổi so với phiên trước.

Giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.850 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.100 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt đạt 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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