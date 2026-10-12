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Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Tài Tâm

Tài Tâm

17:33 | 12/10/2026
Ngày 12/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng 199.576.277.000 đồng. Chị V.N là người chơi trúng giải Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott tính đến thời điểm hiện tại. Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
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Ngày 12/10/ 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng 199.576.277.000 đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 với giá trị 199.576.277.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về chị V.N – thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội
Chị V.N nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 trị giá gần 200 tỷ đồng.

Theo thống kê của Vietlott, tính đến thời điểm hiện tại, chị V.N là nữ khách hàng thứ 23 trúng giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 và là 1 trong 41 nữ khách hàng trúng các giải Jackpot của 2 xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Đặc biệt hơn, với giá trị giải thưởng hơn 199 tỷ lần này, chị là người chơi trúng giải Jackpot lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội
Tấm vé trúng thưởng của chị V.N

Chị V.N là nữ khách hàng 9x, hiện đang sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang. Chị bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 3 năm trước thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Chị thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 bởi có giải thưởng giá trị cao.

Chị V.N chia sẻ: “Do nhà mình có thói quen ăn cơm muộn nên khi đang nấu cơm thì mình vào kiểm tra kết quả các vé xổ số Lotto 5/35 mua buổi sáng. Thấy trong tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng nên theo thói quen mình mua 2 vé xổ số Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều với các dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên. Tối đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng nghĩ là chỉ trúng nhỏ nên không kiểm tra. Đến tối muộn, sau khi làm xong các công việc nhà thì mới rảnh tay kiểm tra và không ngờ số tiền trúng thưởng lớn như vậy”.

Chị V.N. lập tức gọi chồng cùng kiểm tra lại. Hai vợ chồng chị đối chiếu thông tin nhiều lần trên website chính thức của Vietlott và thực sự tin rằng mình là chủ nhân của giải thưởng trị giá gần 200 tỷ đồng. Sau đó, chị đã chia sẻ tin vui đến gia đình và người thân. Chị V.N. cho biết do giải thưởng đến quá bất ngờ nên chị sẽ gửi tiết kiệm và cùng gia đình lập kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hiệu quả.

Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã dành 5 tỷ đồng đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt. Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến hơn 110 tỷ đồng. Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 372 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết; tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỷ đồng; tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 6 tỷ đồng; tặng 4.549 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số; và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác ....

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội
Chị V.N trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, chị V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Hiện nay Vietlott đang phân phối các sản phẩm xổ số tự chọn: Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35, Keno, Bingo18, Max 3D/3D+/3D Pro trên toàn quốc. Đặc biệt, giá trị giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 đã lên tới 140 tỷ đồng.

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn/login?utm_campaign=24h26&utm_source=vietlott&utm_medium=pr&utm_content=all

Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.
Tài Tâm
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