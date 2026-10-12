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Ngày 12/10: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đồng loạt tăng

08:46 | 12/10/2026
Giá cà phê hôm nay (12/10) tại Tây Nguyên dao động 92.200 - 93.000 đồng/kg, giảm tới 1.200 đồng/kg trong tuần qua. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua cao nhất trở lại 140.000 đồng/kg.
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Ngày 12/10: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đồng loạt tăng
Giá cà phê tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tuần qua giảm 1.200 đồng/kg

Theo ghi nhận tại các vùng sản xuất trọng điểm, giá cà phê trong nước kết thúc tuần qua ở mức 92.200 - 93.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước đó.

Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 92.200 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá thấp nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm tương tự, cùng giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg.

Như vậy, dù giá cà phê đã phục hồi trong phiên gần nhất, mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên vẫn thấp hơn so với thời điểm cuối tuần trước.

Đáng chú ý, thị trường đã trải qua những phiên biến động khá mạnh. Sau khi tăng lên vùng 93.600 - 94.400 đồng/kg trong ngày 8/10, giá cà phê nhanh chóng giảm xuống 91.200 - 92.000 đồng/kg vào ngày 10/10, trước khi phục hồi trở lại.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới diễn biến phân hóa giữa Robusta và Arabica trong tuần qua.

Tại sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 11/2026 kết thúc tuần ở mức 3.470 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng nhẹ 6 USD/tấn, tương đương 0,2%, lên mức 3.454 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 tăng 6,4 US cent/pound, tương đương 2,3%, đạt 286,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 2 US cent/pound, tương đương 0,7%, lên mức 279,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước trở lại mốc 140.000 đồng/kg

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Giá tiêu tuần qua điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá thu mua ngày 12/10 đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tăng lên 140.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk thu mua 138.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu đạt 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng lên mức 136.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu trong nước hiện dao động từ 136.500 - 140.000 đồng/kg, tăng đồng loạt tại tất cả các vùng sản xuất được khảo sát.

Đáng chú ý, mức 140.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại sau ba phiên liên tiếp thị trường duy trì trạng thái đi ngang. Tuy nhiên, xét trên phạm vi cả tuần, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận sự thay đổi lớn.

Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) là địa phương duy nhất giảm 500 đồng/kg so với cuối tuần trước, trong khi giá tại các khu vực còn lại gần như không thay đổi.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu đang duy trì mặt bằng tương đối ổn định, dù xuất hiện những nhịp điều chỉnh tăng giảm trong ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng ghi nhận sự phân hóa nhẹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 6 USD/tấn trong tuần qua, lên mức 6.834 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giảm từ 20 - 80 USD/tấn so với tuần trước.

Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì 9.200 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Indonesia ghi nhận mức tăng 9 USD/tấn trong tuần, đưa giá tiêu trắng Muntok lên 9.357 USD/tấn.

Tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng lần lượt duy trì ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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