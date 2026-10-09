Thị trường

Ngày 9/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

06:29 | 09/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (9/10) đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm tới 1.500 đồng/kg, xuống 135.500 - 139.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 1.400 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng trồng cà phê trọng điểm sáng 9/10 cho thấy thị trường đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh, đưa giá thu mua robusta nhân xô xuống khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 1.400 đồng/kg, xuống còn 93.000 đồng/kg. Dù giảm sâu, đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá cà phê xuống 92.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, hiện đạt 92.200 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg so với phiên trước.

Như vậy, chỉ sau một phiên, toàn bộ mức tăng ghi nhận trước đó đã bị thu hẹp đáng kể. Mốc 94.000 đồng/kg không còn xuất hiện tại các vùng nguyên liệu được khảo sát, trong khi mức giá thấp nhất đã lùi xuống gần 92.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới quay đầu giảm mạnh sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Tại sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 108 USD/tấn, tương đương 3,02%, xuống còn 3.485 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 104 USD/tấn, tương đương 2,92%, đạt 3.469 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 giảm 11,75 US cent/pound, tương đương 3,86%, xuống còn 292,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 cũng giảm 10,95 US cent/pound, tương đương 3,7%, xuống còn 284,9 US cent/pound.

Giá tiêu giảm tới 1.500 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay giảm tới 1.500 đồng/kg, xuống 135.500 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy giá thu mua sáng 9/10 đồng loạt giảm so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống 137.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) cũng điều chỉnh tương ứng, hiện được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg.

Ở Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai), giá tiêu cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 135.500 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Đáng chú ý, sau nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái ổn định, thị trường hồ tiêu nội địa đã xuất hiện nhịp điều chỉnh tương đối rõ rệt. Mức giá cao nhất giảm xuống dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất chỉ còn 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng giảm. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l giảm 80 USD/tấn, tương đương 1,32%, xuống còn 5.995 USD/tấn. Loại 500 g/l giảm 20 USD/tấn, tương đương 0,34%, còn 5.950 USD/tấn.

Ngược chiều, giá tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 6 USD/tấn, lên 6.834 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen duy trì ở mức 9.200 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định tại 5.800 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 9 USD/tấn, đạt 9.357 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn, còn Malaysia duy trì 12.100 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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