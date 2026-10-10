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Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

10:16 | 10/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 320.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 2,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 10/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.116.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.181.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 12.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.116.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.181.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.116.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.489.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.426.526 đồng/kg (mua vào) và 58.159.855 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 10/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 10/10: Giá bạc

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,8235 USD/ounce, tăng 2,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc đang phục hồi, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở mức cao gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Diễn biến này phản ánh những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư khi thị trường tài chính quốc tế tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có dấu hiệu giảm sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm, tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý. Lợi suất đi xuống làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, qua đó có thể thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường.

Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trong ngắn hạn, một trong những yếu tố tác động lớn nhất đến giá bạc là diễn biến của đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm suy giảm nhu cầu đầu tư và gây áp lực lên giá kim loại quý.

Ngược lại, nếu USD suy yếu, bạc có thể được hỗ trợ nhờ điều kiện mua thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều bởi giá bạc còn chịu ảnh hưởng của nhu cầu công nghiệp, dòng tiền đầu tư và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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