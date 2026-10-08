Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc thế giới hôm nay ở mức 60,256 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 8/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.114.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.179.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.114.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.179.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.114.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.487.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.373.192 đồng/kg (mua vào) và 58.106.521 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 8/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,256 USD/ounce, tăng 0,76% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9, giá bạc đã bật tăng. Động lực ban đầu đến từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống khi số liệu việc làm thấp hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể duy trì xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đà tăng của bạc sau đó chững lại khi lợi suất trái phiếu đảo chiều đi lên. Dù vậy, kim loại quý này vẫn giữ được mặt bằng giá tương đối cao, cho thấy lực cầu trên thị trường chưa suy yếu đáng kể.

Việc bạc ở mức trên 60 USD/ounce đang đưa mức giá này trở thành một ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý. Nếu lực mua tiếp tục được duy trì, đây có thể là vùng thử thách quan trọng đối với xu hướng tăng trong những phiên giao dịch tiếp theo. Ngược lại, áp lực chốt lời hoặc sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể khiến thị trường rung lắc mạnh.

Trong ngắn hạn, diễn biến của bạc nhiều khả năng vẫn phụ thuộc lớn vào các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ Mỹ. Lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD tiếp tục là hai biến số quan trọng có thể tác động trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.

Nhìn tổng thể, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm hơn đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc. Trong trường hợp dòng tiền mua tiếp tục gia tăng, mốc hơn 60 USD/ounce sẽ là vùng giá cần đặc biệt theo dõi trong các phiên giao dịch sắp tới./.