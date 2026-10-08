Thị trường

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

09:24 | 08/10/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (8/10) đảo chiều giảm mạnh. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 773.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 800.000 đồng/kg chiều bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,76% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Giá bạc thế giới hôm nay ở mức 60,256 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 8/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.114.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.179.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.114.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.179.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.114.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.487.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.373.192 đồng/kg (mua vào) và 58.106.521 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 8/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,256 USD/ounce, tăng 0,76% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9, giá bạc đã bật tăng. Động lực ban đầu đến từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống khi số liệu việc làm thấp hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể duy trì xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đà tăng của bạc sau đó chững lại khi lợi suất trái phiếu đảo chiều đi lên. Dù vậy, kim loại quý này vẫn giữ được mặt bằng giá tương đối cao, cho thấy lực cầu trên thị trường chưa suy yếu đáng kể.

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Việc bạc ở mức trên 60 USD/ounce đang đưa mức giá này trở thành một ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý. Nếu lực mua tiếp tục được duy trì, đây có thể là vùng thử thách quan trọng đối với xu hướng tăng trong những phiên giao dịch tiếp theo. Ngược lại, áp lực chốt lời hoặc sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể khiến thị trường rung lắc mạnh.

Trong ngắn hạn, diễn biến của bạc nhiều khả năng vẫn phụ thuộc lớn vào các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ Mỹ. Lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD tiếp tục là hai biến số quan trọng có thể tác động trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.

Nhìn tổng thể, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm hơn đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc. Trong trường hợp dòng tiền mua tiếp tục gia tăng, mốc hơn 60 USD/ounce sẽ là vùng giá cần đặc biệt theo dõi trong các phiên giao dịch sắp tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Ngày 7/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 61,2605 USD/ounce

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Mục tiêu tăng trưởng hai con số: Sức ép cuối năm còn rất lớn

Mục tiêu tăng trưởng hai con số: Sức ép cuối năm còn rất lớn

Gỡ vướng đưa các dự án trường học vùng biên về đích

Gỡ vướng đưa các dự án trường học vùng biên về đích

Cần 24.830 tỷ đồng để cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu

Cần 24.830 tỷ đồng để cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu

Ngày 8/10: Giá cao su thế giới chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng

Ngày 8/10: Giá cao su thế giới chưa xuất hiện đà tăng hoặc giảm trên diện rộng

Ngày 8/10: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, lúa ổn định

Ngày 8/10: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, lúa ổn định

Infographics: Công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Infographics: Công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đọc thêm

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (sửa đổi) được Bộ Công thương xây dựng theo hướng tăng quyền quyết định giá cho doanh nghiệp, đồng thời tăng yêu cầu kê khai, giải trình và giám sát bằng dữ liệu nhằm bảo đảm giá bám sát tín hiệu thị trường.
Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

Củng cố nền tảng, khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm

(TBTCO) - Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, tạo nền tảng cho kinh tế quý IV. Bộ Công thương xác định tập trung tháo gỡ điểm nghẽn sản xuất, bảo đảm năng lượng, mở rộng thị trường và kích cầu tiêu dùng để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026.
Gỗ Việt mở rộng dư địa từ thị trường trong nước

Gỗ Việt mở rộng dư địa từ thị trường trong nước

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, khai thác hiệu quả thị trường trong nước đang được ngành gỗ xác định là hướng đi quan trọng để đa dạng hóa đầu ra, nâng giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực tăng trưởng.
Quảng Ninh giữ ổn định nguồn cung xăng dầu

Quảng Ninh giữ ổn định nguồn cung xăng dầu

(TBTCO) - Trước những biến động của thị trường năng lượng và áp lực nguồn cung xăng dầu, Quảng Ninh đang tăng cường các giải pháp điều hành, kiểm tra thị trường, bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất, vận tải, du lịch và nhu cầu dân sinh.
Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

(TBTCO) - Giá dầu ngày 7/10 trên thị trường thế giới ít biến động khi nguồn cung từ Trung Đông phục hồi. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 89,99 USD/thùng, tăng 0,61%.
Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/10) tiếp tục đi ngang. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới, với giá thu mua dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.
Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (7/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, sàn SGX tăng 1,01%; kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn Osaka tăng 0,27%; thị trường Thái Lan tăng 0,75 Baht lên mức 95,91 Baht/kg. Sàn SHFE - Trung Quốc vẫn nghỉ lễ và chưa có giao dịch mới.
Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (7/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Theo đó, giá lúa tươi OM 18, Đài Thơm 8, OM 34; IR 50404 đồng loạt tăng 100 đồng/kg. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555, gạo IR 504 giảm nhẹ 50 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhà, đất dôi dư: Không để chậm vì “xin ý kiến lòng vòng”

Nhà, đất dôi dư: Không để chậm vì “xin ý kiến lòng vòng”

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Hải quan khu vực I: Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực I: Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu

Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Ngày 8/10: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 8/10: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay