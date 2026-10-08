Hơn 350 doanh nghiệp hội tụ tại Ceramics & Stone Vietnam 2026

Theo Ban tổ chức, triển lãm Ceramics & Stone Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E.) Hà Nội, dự kiến quy tụ hơn 350 doanh nghiệp, thương hiệu cùng hơn 5.000 khách tham quan thương mại. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm một điểm kết nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà cung cấp công nghệ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế trong ngành gốm sứ, đá và vật liệu xây dựng.

Ông Lê Văn Kế - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hải Anh

Ông Lê Văn Kế cho rằng, trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang chuyển mạnh theo hướng xanh, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, các triển lãm chuyên ngành có ý nghĩa ngày càng rõ nét. Đây không chỉ là nơi giới thiệu máy móc, thiết bị và sản phẩm mới, mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp sản xuất tiên tiến, tự động hóa, chuyển đổi số và sử dụng nguyên liệu hiệu quả hơn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam đánh giá, việc tổ chức một triển lãm chuyên ngành quy mô quốc tế là hoạt động thiết thực trong bối cảnh ngành gốm sứ đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Ceramics & Stone Vietnam 2026 sẽ tạo điều kiện để các nhà cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp sản xuất, qua đó thúc đẩy xúc tiến thương mại, trao đổi hợp tác kinh doanh và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu suất dây chuyền. Việc cập nhật công nghệ mới cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, Ceramics & Stone Vietnam 2026 hợp nhất hai sự kiện ASEAN Ceramics và ASEAN Stone thành một nền tảng duy nhất, bao quát chuỗi giá trị từ nguyên liệu, khoáng sản, công nghệ khai thác, thiết bị sản xuất đến sản phẩm hoàn thiện và vật liệu bề mặt kiến trúc.

Triển lãm nhận được sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWE), Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam (VIBCA), Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM), Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VIBM) cùng nhiều tổ chức ngành quốc tế.

Ceramics Vietnam tập trung vào toàn bộ chuỗi sản xuất gốm sứ, từ nguyên liệu, khoáng chất công nghiệp, thiết bị, công nghệ lò nung đến tự động hóa và các giải pháp sản xuất số. Trong khi đó, Stone Vietnam giới thiệu đá tự nhiên, vật liệu bề mặt nhân tạo và công nghệ gia công, phục vụ các dự án nhà ở, thương mại và hạ tầng.

Sức hút quốc tế của triển lãm thể hiện qua sự tham gia của nhiều thương hiệu đến từ châu Âu và châu Á. Các cụm gian hàng Đức, Trung Quốc và Italia lần lượt quy tụ 12, hơn 40 và 18 doanh nghiệp. Phía Việt Nam có sự góp mặt của các doanh nghiệp như Viglacera, Behn Meyer Việt Nam, Bảo Lai Marble.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn có hội nghị kỹ thuật, kết nối kinh doanh, gặp gỡ người mua và networking, nhằm thúc đẩy trao đổi công nghệ, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác trong toàn chuỗi ngành.