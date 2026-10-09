Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại hàng loạt địa phương bao gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Điện Biên.

Hiện tại, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Hưng Yên vẫn là địa phương duy nhất còn giữ được mức thu mua cao nhất khu vực ở mốc 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng đã lùi về mốc 53.000 đồng/kg, cùng Lai Châu nắm giữ mức giá thấp nhất miền.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm giá đồng loạt tại hầu hết các địa phương, với mức hạ 1.000 đồng/kg xuất hiện ở 10/11 tỉnh thành. Chỉ riêng Huế và Đà Nẵng giữ giá ổn định so với phiên trước.

Đáng chú ý, sau đợt điều chỉnh này, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã ghi nhận mức 52.000 đồng/kg, xuất hiện tại Khách Hoà. Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, với Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, neo tại mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng loạt giao dịch ở ngưỡng 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng nối dài đà giảm, với mức giảm 1.000 đồng/kg xuất hiện tại hàng loạt địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi ở khu vực này cũng lùi về khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất khu vực khi hạ xuống mốc 52.000 đồng/kg, kế đó là An Giang đang giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực đang cùng thu mua ở ngưỡng 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm nhanh do thị trường tiêu thụ yếu. Bên cạnh đó, nhiều trang trại tranh thủ xuất chuồng để giảm đàn khi giá heo hơi lao dốc. Nhìn chung, giá heo hơi cả nước cùng giữ đà giảm sâu trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg./.