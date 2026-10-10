Thị trường

Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

07:05 | 10/10/2026
Giá cà phê hôm nay (10/10) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, xuống 91.200 - 92.000 đồng/kg, thấp nhất từ đầu tháng 7. Trong khi đó, giá tiêu ổn định sau phiên giảm mạnh trước đó, dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm xuống dưới mức 92.000 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm xuống 92.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong các khu vực được khảo sát. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận giá thu mua 91.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 91.200 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm tổng cộng 2.400 đồng/kg. So với mức 93.600 - 94.400 đồng/kg ghi nhận ngày 8/10, thị trường đã mất khoảng 2,5 - 2,6% giá trị.

Đáng chú ý, mặt bằng giá hiện tại cũng là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay, cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng sau giai đoạn phục hồi ngắn trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm ở cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 62 USD/tấn, tương đương 1,78%, xuống còn 3.423 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 71 USD/tấn, tương đương 2,05%, đạt 3.398 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 giảm 3,65 US cent/pound, tương đương 1,25%, xuống còn 289,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 cũng giảm 3,55 US cent/pound, tương đương 1,25%, xuống 281,35 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ở mức ổn định

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Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu hôm nay không thay đổi so với phiên trước, sau khi đồng loạt giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg trong ngày 9/10.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk đứng thứ hai với 137.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu duy trì ở mức 136.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức 135.500 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Như vậy, mặt bằng giá tiêu trong nước hiện dao động từ 135.500 - 139.000 đồng/kg, với chênh lệch 3.500 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng không thay đổi. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 6.834 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì 9.200 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện đạt 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.357 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì 8.450 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao nhất 12.100 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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