Ngày 8/10: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 93.600 - 94.400 đ đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.400 đồng/kg

Giá cà phê bước vào ngày 8/10 với tín hiệu tích cực ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Tây Nguyên ghi nhận mức tăng 200–400 đồng/kg, còn giá cà phê Arabica trên sàn New York có phiên tăng hơn 4%, tạo thêm lực hỗ trợ cho tâm lý thị trường.

Giá thu mua tại các vùng trọng điểm hiện dao động từ 93.600 - 94.400 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức tăng mạnh nhất 400 đồng/kg, lên 94.400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg, đạt 94.200 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg lên 93.600 đồng/kg.

Sau giai đoạn đi ngang quanh 94.000 đồng/kg, thị trường nội địa đã có bước nhích lên. Tuy nhiên, mức tăng vẫn khá thận trọng khi Tây Nguyên đang tiến gần hơn tới vụ thu hoạch mới.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính đồng loạt tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 62 USD, tương đương 1,76%, lên 3.590 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 65 USD lên 3.577 USD/tấn, còn tháng 3/2027 tăng 67 USD, đạt 3.559 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 295,85 US cent/lb, tăng 11,55 cent, tương đương 4,06%. Kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 4,13% lên 292,50 US cent/lb, trong khi tháng 7/2027 đạt 289,95 US cent/lb.

Giá tiêu đồng loạt giảm

Giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Sau nhiều phiên duy trì trạng thái khá ổn định, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay đã xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ rệt.

Giá thu mua tại toàn bộ khu vực khảo sát giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, đưa mức cao nhất xuống dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là Đắk Nông (Lâm Đồng), nơi giá tiêu giảm 1.500 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 135.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Bình Phước (Đồng Nai) sau mức giảm tương tự.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) hiện thu mua hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống 137.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày, mất 1.500 đồng/kg và lùi về 139.000 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức giá cao nhất trong các khu vực khảo sát.

Sau phiên điều chỉnh, biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện dao động từ 135.500 đến 139.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực thấp nhất và cao nhất là 3.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung vẫn ổn định, chưa ghi nhận biến động đáng chú ý. Dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, tiêu đen Malaysia được chào bán cao nhất ở mức 9.200 USD/tấn. Xếp sau là tiêu đen Indonesia với 6.828 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil được giao dịch với giá 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen loại 550 g/l hiện có giá 6.075 USD/tấn, loại 500 g/l đang ở mức 5.970 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, tiêu trắng Muntok Indonesia được chào bán ở mức 9.348 USD/tấn. Trong khi đó, tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng lần lượt được giao dịch ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.