Thị trường

Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

06:23 | 09/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (9/10) biến động không đồng nhất trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Cụ thể, toàn bộ các kỳ hạn tại sàn SGX đồng loạt giảm; trong khi đó, cả ba kỳ hạn trên sàn TOCOM vẫn giữ được đà tăng, nhưng mức tăng chưa vượt 0,67%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
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Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất
Giá cao su thế giới hôm nay biến động không đồng nhất trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 445,50 Yên/kg tăng 0,38%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 449 Yên/kg, tăng 0,67%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 449,10 Yên/kg, tăng 0,18%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,06 Baht (0,06%) lên mức 96,78 Baht/kg.

Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải sẽ giao dịch trở lại vào hôm nay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 258,30 Cent/kg, giảm 0,73%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 254,50 Cent/kg, giảm 1,81%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 254,90 Cent/kg, giảm 1,28%.

Giá cao su quốc tế tiếp tục phân hóa giữa các sàn giao dịch. Tại SGX, hợp đồng tháng 12/2026 giảm mạnh nhất, xuống 254,50 cent/kg. Trong khi đó, ba kỳ hạn trên TOCOM vẫn giữ được đà tăng, nhưng mức tăng chưa vượt 0,67%, cho thấy xu hướng phục hồi tại thị trường Nhật Bản còn thiếu đồng đều.

Thị trường cao su quốc tế đang nhận được lực đỡ đáng kể từ thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất chủ chốt Đông Nam Á. Theo Guoyuan Futures, mưa kéo dài làm gián đoạn hoạt động cạo mủ, khiến nguồn cung cao su thực tế bị thắt chặt và thúc đẩy giá hàng vật chất.

Tín hiệu từ ngành ô tô tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Theo số liệu thị trường, doanh số xe điện tại EU đạt kỷ lục 1,64 triệu chiếc trong 8 tháng năm 2026, tăng 45% so với cùng kỳ. Nhu cầu lốp xe vì vậy vẫn là yếu tố hỗ trợ triển vọng tiêu thụ cao su, dù thị trường ô tô toàn cầu đang có sự phân hóa.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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