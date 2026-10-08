Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi trên cả nước hiện trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chứng kiến giá heo hơi duy trì đà giảm trên diện rộng, với mức hạ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên và đặc biệt là Lai Châu.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, lùi về mốc 53.000 đồng/kg, Lai Châu đã trở thành địa phương có giá thu mua thấp nhất khhu vực. Ở chiều ngược lại, mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên. Các địa phương còn lại đồng loạt giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận đà suy giảm lan rộng với mức hạ 1.000 đồng/kg diễn ra tại hầu hết các địa phương, chỉ có Thanh Hoá, Nghệ An và Gia Lai giữ giá đi ngang so với phiên trước.

Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá từ 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương nắm giữ giá heo hơi cao nhất khu vực dù đã hạ xuống mốc 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành gồm Huế, Đà Nẵng và Khánh Hoà lùi về mức thấp nhất miền khi chạm mốc 53.000 đồng/kg. Tất cả các tỉnh thành còn lại đồng loạt giao dịch ở ngưỡng 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng đi xuống theo xu hướng chung với mức giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh.

Theo khảo sát, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Sau khi hạ 1.000 đồng/kg, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng lùi về mốc 55.000 đồng/kg, ngang bằng với Vĩnh Long và Cần Thơ.

Cà Mau giảm xuống mốc 54.000 đồng/kg cùng với Tây Ninh và An Giang; riêng Đồng Tháp tiếp tục giữ mức thu mua thấp nhất khu vực, ở mốc 53.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp, giá heo hơi trên cả nước hiện trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. So với mặt bằng những ngày đầu tháng 10, giá đang có xu hướng hạ dần. Đáng chú ý là đà giảm lần này không tập trung ở một khu vực mà lan rộng trên cả ba miền, cho thấy thị trường heo hơi đang chịu áp lực điều chỉnh khá rõ./.