Thị trường

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

06:22 | 09/10/2026
Giá lúa gạo hôm nay (9/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi giao dịch tại nhiều kho lớn chậm, nguồn hàng về không nhiều. Trong khi đó, giá phụ phẩm tăng 100 đồng/kg.
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Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng
Giá gạo OM 18 hôm nay giảm 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa Thu Đông mới vẫn chậm, giá lúa vững. Tại An Giang, lúa Thu Đông giao dịch mới ít, giá lúa ít biến động. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán mới ít, giá lúa tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá các loại phụ phẩm tăng so với hôm qua. Cụ thể, giá tấm thơm tăng 100 đồng/kg, lên 9.000 - 9.100 đồng/kg; giá cám tăng 100 đồng/kg, dao động từ 7.600 - 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo OM 18 hôm nay giảm 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện đứng ở mức 420 - 424 USD/tấn,. Trong khi đó, gạo Jasmine được chào giá 515 - 519 USD/tấn và gạo thơm 5% tấm ở mức 440 - 445 USD/tấn.

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi nguồn cung dồi dào tại các nước xuất khẩu lớn gặp sức mua thận trọng từ các thị trường nhập khẩu. Số liệu Cục Hải quan cho thấy, Việt Nam xuất khẩu 433.778 tấn gạo trong tháng 9, thu về 223,3 triệu USD, giảm lần lượt 19,5% và 20,2% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng, lượng xuất khẩu đạt 6,36 triệu tấn, trị giá gần 3,06 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng và 12,3% về trị giá.

Mặt bằng giá quốc tế tiếp tục phân hóa. Gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 455 - 459 USD/tấn, cao hơn đáng kể Pakistan (409 - 413 USD) và Ấn Độ (382 - 386 USD). Chênh lệch giá đang tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với nguồn cung Việt Nam./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gạo giá lúa đồng bằng sông cửu long

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