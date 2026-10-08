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Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:29 | 08/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm hơn 53 USD/ounce, xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng đồng loạt đi xuống, vàng miếng phổ biến ở mức 143 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mức 4.111 USD/ounce, giảm 53,4 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Giá kim loại quý đã lùi xuống mức thấp nhất trong hai tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Mặt bằng lợi suất cao khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm do đây là tài sản không mang lại thu nhập cố định.

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này, trong khi khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo ở mức 85%.

Ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng USD, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá vàng.

Các phát biểu gần đây từ một số quan chức Fed cũng cho thấy chính sách tiền tệ vẫn có thể được duy trì theo hướng thận trọng. Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid cho rằng việc kiểm soát lạm phát có thể đòi hỏi thêm các đợt tăng lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết định hướng chính sách thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến của áp lực lạm phát.

Trước đó, tại cuộc họp chính sách tháng 9, quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách Fed cũng có sự khác biệt. Một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để hạn chế tác động từ cú sốc giá năng lượng và hàng hóa, trong khi một bộ phận có quan điểm cứng rắn hơn nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa rủi ro lạm phát phát sinh từ sức cầu cao.

Ở chiều hỗ trợ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được thị trường chú ý. Dữ liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng 9, đánh dấu tháng mua ròng thứ 23 liên tiếp.

Theo ông Peter Grant, nhu cầu mua vàng của khu vực chính thức vẫn là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Ông cho rằng giá vàng có thể còn kiểm định vùng 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi vào cuối năm, với khả năng hướng tới mức 4.400 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về ngưỡng 139,2 - 143 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch tại 139,5 - 143 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá so với phiên trước, niêm yết tại 139 - 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn kết phiên về ngưỡng 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 08/10/2026 07:00

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Cập nhật: 08/10/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30