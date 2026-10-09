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Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

21:24 | 09/10/2026
(TBTCO) - Chiều 9/10, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm. Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ to lớn, kịp thời của Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, nhất là các nỗ lực cải cách bộ máy hành chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước.

Vui mừng đến thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị.

Nhân dịp Lễ Pchum Ben, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân đất nước Chùa Tháp; tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi “Chiến lược Ngũ giác” giai đoạn 1, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong đó có việc phối hợp kết nối du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: chinhphu.vn

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Hun Manet đã chủ trì thành công Hội nghị quốc tế về phòng, chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh trong tháng 9/2026; khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với phía Campuchia trong lĩnh vực này.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên; thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục kế thừa trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027” kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967) nhằm góp phần lan tỏa tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai dân tộc, qua đó tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hoá, giáo dục và đào tạo./.

Theo chinhphu.vn
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