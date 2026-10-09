DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng

Theo thỏa thuận, DBV và CMC CS sẽ tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời đẩy mạnh hoạt động phân phối, bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái khách hàng của hai bên.

DBV và CMC Cyber Security (CMC CS) ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện.

DBV ưu tiên sử dụng các giải pháp công nghệ của CMC CS, như điện toán đám mây (Cloud), tư vấn giải pháp, giám sát và đảm bảo an ninh mạng, ứng phó sự cố an ninh mạng… Trong khi đó, CMC CS sẽ sử dụng các sản phẩm bảo hiểm do DBV cung cấp, với chính sách và quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Điểm đáng chú ý trong hợp tác lần này là hai bên định hướng cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọn gói, phát huy tối đa lực công nghệ của CMC CS với năng lực bảo hiểm của DBV.

CMC CS có thể tích hợp các giải pháp bảo hiểm phù hợp vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời DBV ưu tiên giới thiệu khách hàng có nhu cầu về công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trên không gian mạng tới CMC CS.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Tổng Giám đốc DBV cho biết: “Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách doanh nghiệp vận hành và cách khách hàng tiếp cận dịch vụ. Vì vậy, bảo hiểm cũng cần thay đổi để trở nên thuận tiện, chủ động và phù hợp hơn với những rủi ro mới. Hợp tác với CMC CS là cơ hội để DBV kết nối năng lực bảo hiểm với nền tảng công nghệ, từ đó tạo ra những giá trị cụ thể và thiết thực hơn cho khách hàng”.

Sự hợp tác giữa DBV và CMC CS không chỉ mở rộng quan hệ giữa hai doanh nghiệp, mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái dịch vụ bổ trợ, trong đó công nghệ giúp nâng cao năng lực vận hành, trải nghiệm và bảo vệ khách hàng, còn bảo hiểm trở thành một lớp bảo vệ thiết yếu trong quá trình số hóa.

Trong bối cảnh doanh nghiệp và người tiêu dùng ngày càng đối mặt với những rủi ro đa dạng trên cả môi trường thực và không gian số, việc kết hợp năng lực của một tập đoàn bảo hiểm với một tập đoàn công nghệ được kỳ vọng sẽ mở ra những giải pháp bảo vệ toàn diện hơn, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy các mô hình bảo hiểm gắn với công nghệ và chuyển đổi số tại Việt Nam./.