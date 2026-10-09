Sự kiện doanh nghiệp

DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng

18:12 | 09/10/2026
(TBTCO) - Ngày 9/10/2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV), DBV và Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC Cyber Security - CMC CS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai tập đoàn trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ nhằm mang đến những giải pháp thiết thực và tối ưu hơn cho khách hàng.
aa

Theo thỏa thuận, DBV và CMC CS sẽ tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời đẩy mạnh hoạt động phân phối, bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái khách hàng của hai bên.

DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng
DBV và CMC Cyber Security (CMC CS) ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện.

DBV ưu tiên sử dụng các giải pháp công nghệ của CMC CS, như điện toán đám mây (Cloud), tư vấn giải pháp, giám sát và đảm bảo an ninh mạng, ứng phó sự cố an ninh mạng… Trong khi đó, CMC CS sẽ sử dụng các sản phẩm bảo hiểm do DBV cung cấp, với chính sách và quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Điểm đáng chú ý trong hợp tác lần này là hai bên định hướng cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọn gói, phát huy tối đa lực công nghệ của CMC CS với năng lực bảo hiểm của DBV.

CMC CS có thể tích hợp các giải pháp bảo hiểm phù hợp vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời DBV ưu tiên giới thiệu khách hàng có nhu cầu về công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trên không gian mạng tới CMC CS.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Tổng Giám đốc DBV cho biết: “Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách doanh nghiệp vận hành và cách khách hàng tiếp cận dịch vụ. Vì vậy, bảo hiểm cũng cần thay đổi để trở nên thuận tiện, chủ động và phù hợp hơn với những rủi ro mới. Hợp tác với CMC CS là cơ hội để DBV kết nối năng lực bảo hiểm với nền tảng công nghệ, từ đó tạo ra những giá trị cụ thể và thiết thực hơn cho khách hàng”.

Sự hợp tác giữa DBV và CMC CS không chỉ mở rộng quan hệ giữa hai doanh nghiệp, mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái dịch vụ bổ trợ, trong đó công nghệ giúp nâng cao năng lực vận hành, trải nghiệm và bảo vệ khách hàng, còn bảo hiểm trở thành một lớp bảo vệ thiết yếu trong quá trình số hóa.

Trong bối cảnh doanh nghiệp và người tiêu dùng ngày càng đối mặt với những rủi ro đa dạng trên cả môi trường thực và không gian số, việc kết hợp năng lực của một tập đoàn bảo hiểm với một tập đoàn công nghệ được kỳ vọng sẽ mở ra những giải pháp bảo vệ toàn diện hơn, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy các mô hình bảo hiểm gắn với công nghệ và chuyển đổi số tại Việt Nam./.

Tú Anh
Từ khóa:
bảo hiểm Tập đoàn Bảo hiểm DBV Bảo hiểm DBV DBV cổ phiếu AIC CMC CS An ninh An toàn thông tin CMC an ninh mạng chuyển đổi số bảo hiểm an ninh mạng

Bài liên quan

Bảo hiểm DBV tặng dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho khách hàng

Bảo hiểm DBV tặng dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho khách hàng

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Chìa khóa để bảo vệ nguồn thu ngân sách

Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Chìa khóa để bảo vệ nguồn thu ngân sách

Dành cho bạn

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Đọc thêm

Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

(TBTCO) - Cú "bắt tay" với Đà Nẵng mở thêm một hướng tăng trưởng cho DatVietVAC khi doanh nghiệp kết nối IP, nghệ sĩ và năng lực sáng tạo với nền tảng văn hóa di sản giàu bản sắc của các địa phương.
Ngân hàng Việt đầu tiên vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

Ngân hàng Việt đầu tiên vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

(TBTCO) - Sau hành trình tích lũy bền bỉ và cú bứt tốc những năm gần đây, MB đã vượt 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, xác lập dấu mốc mới của ngành ngân hàng. Phía sau cột mốc này là không gian tăng trưởng rộng hơn, khi nguồn lực mới được chuyển hóa trên nền tảng vững chắc, MB sẽ nhảy vọt về vị thế trong giai đoạn phát triển mới.
Phú Quốc trước thời cơ vươn lên thành điểm nghỉ đông hàng đầu châu Á

Phú Quốc trước thời cơ vươn lên thành điểm nghỉ đông hàng đầu châu Á

(TBTCO) - Crystal Bay Vietnam mở mùa khách Nga và CIS ngay từ tháng 9, cùng chương trình bay dự kiến kéo dài đến hết tháng 5/2027 đã mở ra cơ hội nâng tầm vị thế quốc tế của đảo Ngọc.
Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

(TBTCO) - Tháng 9/2026 tại New York (Mỹ), trong Global Strategy Summit 2026, Hội nghị đối thoại chiến lược dành cho các nhà lãnh đạo do McKinsey & Company tổ chức, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã chia sẻ những góc nhìn về những vấn đề đang đặt ra với nhiều doanh nghiệp trên thế giới: tăng trưởng bền vững trước áp lực ngắn hạn, nhận diện xu hướng nhưng không chạy và chuẩn bị con người trước những thay đổi mà AI tạo ra.
PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai

(TBTCO) - Ngày 18/9/2026, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Tổng Công ty (20/9/1990 - 20/9/2026) đã được tổ chức trang trọng. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ đóng vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), mà còn là dịp vinh danh các tập thể xuất sắc tại Đại hội Thể thao PV GAS năm 2026.
DBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, bảo vệ chuyên biệt cho pin và rủi ro sạc

DBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, bảo vệ chuyên biệt cho pin và rủi ro sạc

(TBTCO) - Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm Ô tô điện, giải pháp chuyên biệt dành cho phương tiện sử dụng năng lượng xanh, hướng tới mở rộng phạm vi bảo vệ và đồng hành với khách hàng suốt quá trình sở hữu, vận hành xe.
Cân đối dòng tiền sở hữu xe ô tô từ chính sách đòn bẩy tài chính của MG

Cân đối dòng tiền sở hữu xe ô tô từ chính sách đòn bẩy tài chính của MG

(TBTCO) - Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, bài toán mua ô tô không còn chỉ nằm ở giá niêm yết. Khả năng cân đối vốn ban đầu, chi phí vay và ngân sách sử dụng xe cũng ngày càng được người mua quan tâm.
Xuất khẩu lô xe city buýt thuần điện EV KIM LONG sang Thái Lan

Xuất khẩu lô xe city buýt thuần điện EV KIM LONG sang Thái Lan

(TBTCO) - Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế vừa hoàn tất bàn giao lô 9 xe city buýt thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH INNOPOWER (Thái Lan). Đây là đợt bàn giao đầu tiên trong tổng số 113 xe theo hợp đồng đã ký giữa hai bên, được KIM LONG MOTOR bàn giao và xuất khẩu sang Thái Lan cho INNOPOWER trong năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo

Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo

DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng

DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng

Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh

Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh

Ngân hàng phụ thuộc vốn thị trường 2, nắm nhiều trái phiếu doanh nghiệp chịu sức ép từ "thước đo" mới

Ngân hàng phụ thuộc vốn thị trường 2, nắm nhiều trái phiếu doanh nghiệp chịu sức ép từ "thước đo" mới

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phục hồi, song triển vọng lợi nhuận dự báo phân hóa

Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phục hồi, song triển vọng lợi nhuận dự báo phân hóa

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10