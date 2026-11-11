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Goldwind đánh dấu mốc 10 năm tại Việt Nam: Đẩy mạnh hợp tác và phát triển các giải pháp năng lượng

11:37 | 11/11/2026
(TBTCO) - Goldwind đã kỷ niệm 10 năm hiện diện tại Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng Thường niên năm 2026 tổ chức tại Hà Nội, sự kiện nhận được sự quan tâm và tham dự của đại diện các nhà phát triển năng lượng sạch và đối tác trong ngành từ Việt Nam cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
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Sự kiện nhấn mạnh quá trình phát triển, sự hợp tác với các đối tác trong nước và định hướng nội địa hóa cũng như thúc đẩy các giải pháp năng lượng tích hợp của Goldwind tại Việt Nam trong thập kỷ vừa qua.

Ông Wang Hai, Phó Chủ tịch Goldwind Group kiêm Tổng Giám đốc Goldwind International, phát biểu tại sự kiện: “‘Tại Việt Nam, Vì Việt Nam’ chính là cốt lõi trong chiến lược toàn cầu hóa của Goldwind. Chính sự kiên trì suốt 10 năm tại Việt Nam cùng tinh thần đối mặt với thử thách đã giúp Goldwind nhận được sự tin tưởng và lựa chọn từ thị trường. Trong thời gian tới, Goldwind sẽ tiếp tục đồng hành và thúc đẩy sự phát triển bài bản của ngành năng lượng, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược dài hạn suốt vòng đời hơn 20 năm của các dự án”.

Goldwind đánh dấu mốc 10 năm tại Việt Nam: Đẩy mạnh hợp tác và phát triển các giải pháp năng lượng
Ông Wang Hai – Phó Chủ tịch Tập đoàn Goldwind, kiêm Tổng Giám đốc Goldwind International

Đến nay, Goldwind đã ký kết hợp đồng với tổng công suất 2.258 MW điện gió tại Việt Nam, trong đó đã bàn giao 1.811 MW. Theo công ty, khi toàn bộ công suất đã ký kết được hòa lưới, các turbine dự kiến sẽ tạo ra khoảng 6 TWh điện mỗi năm.

Tại sự kiện, ông Dong Yinming, CEO Goldwind châu Á, trình bày tầm nhìn của công ty cho giai đoạn phát triển năng lượng tiếp theo, bao gồm khái niệm “Năng lượng 3.0” và cách tiếp cận “A³nergy” (Available Energy – Affordable Renewables – Assureable System), tập trung vào tính sẵn có, giá phải chăng và độ tin cậy của năng lượng.

Ông Nguyễn Bá Hải, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Goldwind Việt Nam, giới thiệu các giải pháp năng lượng tích hợp của công ty, kết hợp điện gió và điện mặt trời với hệ thống BESS, được hỗ trợ bởi công nghệ HPPC – Hybrid Power Plant Controller (Bộ điều khiển Nhà máy Điện kết hợp). Bài trình bày đi sâu vào giải pháp toàn diện mà Goldwind có thể triển khai để hỗ trợ khách hàng nhằm tích hợp năng lượng tái tạo và ổn định hệ thống điện.

Xuyên suốt một thập kỷ qua, Goldwind đã mở rộng hợp tác với các nhà phát triển năng lượng lớn tại thị trường Việt Nam trong đó có Tập đoàn T&T. Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Thái Hà – Giám đốc Khối Năng lượng của Tập đoàn T&T chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với Goldwind:

“Đội ngũ Goldwind đã thể hiện chuyên môn kỹ thuật xuất sắc, sự kiên cường và với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau kiến tạo giá trị và đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển phát thải thấp tại Việt Nam cũng như toàn khu vực”.

Goldwind cũng đã nỗ lực nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó bao gồm việc thành lập quan hệ đối tác với GG Power năm 2025.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam, Goldwind tái khẳng định mục tiêu: “Kỳ vọng của bạn, Cam kết của chúng tôi. Hợp tác hơn 20 năm”, nhấn mạnh định hướng hợp tác dài hạn và hỗ trợ xuyên suốt vòng đời dự án.

Ngân Hà
Từ khóa:
Goldwind tại Việt Nam giải pháp năng lượng tích hợp phát triển năng lượng tái tạo

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