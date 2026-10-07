Bảo hiểm DBV tặng dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho khách hàng

Trong quá trình sử dụng ô tô, những sự cố như xe hết nhiên liệu, chìa khóa gặp vấn đề hay phương tiện không thể tiếp tục di chuyển… có thể làm chậm công việc, lỡ lịch trình và đặc biệt gây bất tiện khi xảy ra ở nơi xa lạ hoặc ngoài giờ. Khi đó, điều khách hàng cần không chỉ là bảo vệ tài chính cho chiếc xe, mà còn là được hỗ trợ kịp thời để xử lý sự cố và tiếp tục hành trình.

Dịch vụ kéo xe về gara miễn phí tối đa 3 lần/năm trong bán kính 70 km của DBV.

Với gói Promy, khách hàng của DBV sẽ được tư vấn kỹ thuật 24/7 không giới hạn số lần, dịch vụ sửa chữa khẩn cấp tại chỗ tối đa 3 lần/năm.

Trong trường hợp xe không thể tiếp tục di chuyển, dịch vụ kéo xe về gara miễn phí tối đa 3 lần/năm trong bán kính 70 km giúp khách hàng nhanh chóng đưa phương tiện đến nơi sửa chữa thay vì phải tự tìm kiếm phương án xử lý trong tình huống.

Bên cạnh đó, gói Promy phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chìa khóa xe trong bán kính 50 km, từ giao chìa khóa dự phòng đến điều phối thợ sửa khóa hoặc đại lý đến hỗ trợ.

Dịch vụ cũng cung cấp tới 5 lít xăng/dầu khi xe hết nhiên liệu và hỗ trợ sắp xếp hành trình trong bán kính 100km.

Như vậy, giá trị của dịch vụ không chỉ nằm ở việc “cứu” chiếc xe, mà còn ở việc giảm thời gian gián đoạn, giảm sự bất tiện và giúp khách hàng chủ động hơn khi phát sinh sự cố.

Đại diện DBV cho biết, việc hợp tác với Allianz Partners triển khai gói Promy - Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường là bước tiếp theo trong quá trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới một mô hình bảo hiểm không chỉ bảo vệ tài sản, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong từng tình huống thực tế.

“Với DBV, giá trị của bảo hiểm không chỉ được thể hiện ở thời điểm chi trả quyền lợi, mà còn ở khả năng có mặt đúng lúc khách hàng cần. Việc kết hợp bảo hiểm vật chất xe với dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường Promy giúp khách hàng có thêm một lớp bảo vệ thiết thực, để mỗi hành trình được chủ động và an tâm hơn” - đại diện DBV chia sẻ.

Trên nền tảng doanh thu bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất thị trường, cùng mạng lưới hơn 100 chi nhánh và 1.500 gara liên kết trên toàn quốc, DBV đang từng bước mở rộng giá trị của bảo hiểm từ bảo vệ tài chính sang cung cấp các dịch vụ đồng hành, giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng và thuận tiện hơn trong suốt hành trình sử dụng phương tiện./.