Thuế - Hải quan

Miễn phí thăm quan tại các di tích lịch sử, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
11:33 | 11/11/2026
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn toàn bộ phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân.
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Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC, chính sách miễn phí áp dụng tại nhiều bảo tàng lớn, di tích lịch sử quan trọng và các vườn quốc gia trên cả nước, nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, thiên nhiên đất nước.

Cụ thể, danh mục các điểm đến được miễn phí tham quan bao gồm:

Các bảo tàng quốc gia và chuyên đề:

Bảo tàng Hải Dương học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

Bảo tàng Yersin

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (được quy định tại Thông tư số 205/2016/TT-BTC và Thông tư số 06/2020/TT-BTC)

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Di tích lịch sử:

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Các Vườn quốc gia:

Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yokdon.

(Lưu ý: Phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp tục thực hiện theo quyết định của địa phương theo quy định của Luật Phí và lệ phí)./.

Văn Tuấn
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