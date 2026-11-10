Thuế - Hải quan

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
16:00 | 10/11/2026
(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng thu nội địa tại Đắk Lắk đạt 14.143 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 10.747 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán Trung ương giao; cả 14/14 đơn vị hành thu đều hoàn thành và vượt dự toán tháng 10.
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Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 10/2026, tổng thu nội địa trên địa bàn quản lý đạt 1.690 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán tháng và bằng 87,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, số thu đạt 14.143 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán Trung ương giao, 78,8% dự toán HĐND tỉnh giao và 71,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh.

Xét theo cơ cấu, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 1.200 tỷ đồng trong tháng 10, bằng 156,9% dự toán tháng. Lũy kế 10 tháng đạt 10.747 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán Trung ương giao, 90,6% dự toán HĐND tỉnh giao và 86,2% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh, tăng 5% so với cùng kỳ. Đây là nhóm thu có tiến độ thực hiện cao hơn so với tổng thu nội địa.

Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất tháng 10 đạt 490 tỷ đồng, bằng 37,8% dự toán tháng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, khoản thu này đạt 3.397 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán Trung ương giao, 55,8% dự toán HĐND tỉnh giao và 47% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh; bằng 91,1% so với cùng kỳ.

Theo từng khoản thu, thuế thu nhập cá nhân tăng 19,2%, tương ứng tăng 25 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu do thay đổi thời gian kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý.

Thu tiền thuê đất tăng 59,1%, tương ứng tăng 41 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản thu tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thu phí, lệ phí tăng 5,9%, tương ứng tăng 1 tỷ đồng; thu từ hoạt động xổ số tăng 2,7%, tương ứng tăng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu này.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn thu giảm so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 226 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 53 tỷ đồng và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 47 tỷ đồng. Theo cơ quan thuế, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng. Từ năm 2026, mặt hàng nông, lâm, thủy sản ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, nộp thuế, ảnh hưởng đến số thu tại các khu vực kinh tế này.

Ngoài ra, thuế bảo vệ môi trường giảm 70 tỷ đồng so với cùng kỳ, do ảnh hưởng của chính sách thuế theo Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Lệ phí trước bạ giảm 54 tỷ đồng, chủ yếu do giảm thu từ lệ phí trước bạ ô tô.

Trong tháng 11, Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt ít nhất 985 tỷ đồng. Ngành Thuế sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách quý IV và cả năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh./.

Lạc Nguyên
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