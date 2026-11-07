Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Quản lý phù hợp với từng địa bàn, khu vực kinh tế

Đánh giá kết quả thu 10 tháng, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho hay, có được kết quả trên cho thấy sự chủ động triển khai các giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, bám sát diễn biến nguồn thu và quản lý phù hợp với từng địa bàn, khu vực kinh tế. Đặc biệt, nhiều đơn vị thuế cơ sở đạt kết quả thu cao, vượt dự toán được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Trong tháng 10, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ người nộp thuế gần 15.000 lượt, nâng tổng số lượt hỗ trợ từ đầu năm lên gần 150.000 lượt. Trong đó, hỗ trợ trực tuyến toàn trình chiếm tỷ trọng chủ yếu. Hoạt động tuyên truyền chính sách thuế trên các phương tiện truyền thông cũng được duy trì, giúp người nộp thuế kịp thời tiếp cận những chính sách thuế mới và chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.

Đồng thời, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được chú trọng. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn khoảng 401,1 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với tháng 9. Trong đó, phần lớn là các khoản nợ có khả năng thu.

Công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: CTV.

Mặc dù số nợ đã giảm, công tác quản lý và thu hồi nợ vẫn còn nhiều áp lực. Vì vậy, Thuế tỉnh Lạng Sơn xác định phải tiếp tục triển khai đầy đủ các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, phân loại chính xác từng khoản nợ và tập trung xử lý các khoản nợ có khả năng thu, hạn chế phát sinh nợ mới.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, số thu ngân sách phụ thuộc chủ yếu vào một số doanh nghiệp có số nộp chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, biến động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này có thể tác động trực tiếp đến tiến độ thu của toàn khu vực. Đây là vấn đề cần được Thuế tỉnh theo dõi sát để có giải pháp điều hành phù hợp, hạn chế tình trạng hụt thu ở những nguồn thu trọng điểm.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Lạng Sơn tăng cường quản lý người nộp thuế, kiểm soát rủi ro và chống thất thu ngân sách. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm các nguồn thu được quản lý đầy đủ, hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng, bỏ sót doanh thu và vi phạm nghĩa vụ thuế.

Tập trung kiểm tra những lĩnh vực còn thất thu

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, trong những tháng còn lại của năm, đơn vị tiếp tục đánh giá toàn diện số thu theo từng địa bàn, khu vực kinh tế, sắc thuế và khoản thu; làm rõ những nguồn thu tăng, giảm, các yếu tố tác động cũng như khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc phân tích phải gắn với khả năng khai thác thực tế của từng nguồn thu, qua đó, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách sát với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với khu vực doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình kê khai, nộp thuế, phân tích dữ liệu và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kết hợp với kiểm tra đột xuất đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro.

Theo đó, công tác rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử được tăng cường thông qua đối chiếu với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Những trường hợp có chênh lệch, dấu hiệu bất thường được đưa vào diện theo dõi, yêu cầu giải trình và xử lý theo quy định.

Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế và mở rộng ứng dụng các nền tảng điện tử.

Công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh được đẩy mạnh nhằm bảo đảm quản lý đúng đối tượng, đúng thực tế hoạt động. Đơn vị tiếp tục đối chiếu dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, xác định các trường hợp chênh lệch, hộ đã nghỉ hoặc bỏ kinh doanh để cập nhật trạng thái và hoàn thiện thông tin quản lý.

Đáng chú ý, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là một nội dung quan trọng. Cơ quan thuế tập trung hướng dẫn các hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Song song với đó, Thuế tỉnh Lạng Sơn tăng cường thu hồi nợ thuế, rà soát các khoản thu từ đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tập trung kiểm tra những lĩnh vực còn thất thu và doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Đồng thời, thường xuyên hỗ trợ người nộp thuế đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử. Đây là hướng đi góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho người dân, doanh nghiệp.